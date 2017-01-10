Понад 160 тис. звернень опрацював Полтавський Держгеокадастр у 2016 році

10.01.2017 Поділитися

До органів земельних ресурсів Полтавської області у 2016 році звернулося 160 635 громадян, аби отримати різного роду послуги щодо ведення земельного кадастру – повідомляють в ГУ Держгеокадастру Полтавської області.

Як повідомляють у службі, опрацювали 158 749 заяв. У середньому, протягом тижня від мешканців Полтавщини надходило близько 3 000 запитів на отримання послуг. З найпоширеніших заяв – отримання відомостей про земельні ділянки (86 182 заяви) та їх реєстрація (48 919).

Із загальної кількості запитів 13 442 на отримання землі були подані від захисників України. З них 7 451 вже отримали дозвіл на розробку землевпорядної документації для відведення землі загальною площею 11 260 га.

Відділ моніторингу