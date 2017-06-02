Понад 380 порушень за 2 місяці нересту вияв Полтавський рибоохоронний патруль

02.06.2017 Поділитися

За два місяці нерестової заборони Полтавський рибоохоронний патруль провів 120 рибоохоронних рейдів та викрив 382 порушення правил рибальства. За даний період виявлено 52 грубих порушень Правил рибальства. Збитки, завдані рибному господарству внаслідок порушень під час нерестової заборони, становлять 531 тис грн.

За цей час затримано 37 транспортних засобів та вилучено 337 незаконних знарядь лову. 179 справ направлено в суд.

У випадку, якщо ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на «гарячу» лінію до управління Полтавського рибоохоронного патруля (05366) 3-82-91 або на всеукраїнську безкоштовну «гарячу» лінію: 0-800-50-52-50.