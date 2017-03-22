Попри обіцянки депутатів полтавський бюджет все ж змінять

22.03.2017 Поділитися

Одним з основних питань, яке розглянули під час комісії міськради щодо з питань економічної політики, комунальної власності, бюджету, фінансів, були зміни до бюджету.

Порядок денний засідання був солідним – депутати мали опрацювати 33 питання. Цікаво, що проводять бюджетну комісію за два дні до самої сесії, яка відбудеться 24 березня. Деякі ж депутати скаржилися, що не мали можливості ознайомитися із усіма необхідними документами вчасно, нарікаючи на те, що їх не публікують вповні.

Зокрема, обранці цікавилися подробицями питань «Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017 рік» (до слова, депутати запевняли, що жодних змін не будуть вносити після прийняття міського бюджету-2017). Також були дискусії під час обговорення питань про казначейство та співпрацю між управлінням ЖКГ й Держфінінспекції в Полтавській області. Як саме змінять міський кошторис та в яких галузях – стане відомо під час засідання міськради.

Нагадаємо, у міськраді «розпалася» так звана «ширка» (широка коаліція).«Рідне місто» покинуло так званий союз більшості («БПП «Солідарність», «Совість України», «Рідне місто»). Як нині збираються домовитися між собою депутати та хто увійде до «ширки» – полтавці зможуть дізнатися вже цієї п’ятниці. Також заступник мера з питань ЖКГ Олексій Чепурко пішов з посади, його змінить «людина Матковського» Андрій Лямін.

Віктор Карпенко