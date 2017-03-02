Порошенко двічі розмовляв з Путіним із приводу боїв під Авдіївкою

02.03.2017 Поділитися

Порошенко провів кілька телефонниз розмов з Путіним під час боїв під Авдіївкою. Про це «УНІАН» повідомили у прес-службі гаранта.

– Під час загострення ситуації на Донбасі, для того щоб зупинити постійні обстріли Авдіївки і відновити енергопостачання міста, а також, щоб звільнити заручників, зокрема Олега Сенцова, Романа Сущенка, президент провів дві телефонні розмови з Путіним, – йдеться в коментарі.

Зазначається, що ці контакти відбулися в координації з європейськими партнерами по «нормандському формату». Також у прес-службі зауважили, що через те, що розмови були безрезультатними, окремого повідомлення на сайті глави держави не було.

Раніше російське видання «Коммерсант» повідомляло, що з початку 2017 року Порошенко й Путін говорили по телефону 4 рази.

Віктор Карпенко