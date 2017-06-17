Порошенко пізно скасував «закон Савченко». На волі вже опинилися найжорстокіші злочинці – Портнов

17.06.2017 Поділитися

Запізно Порошенко підписав скасування «закону Савченко», адже всі найнебезпечніші злочинці вже опинилися за ним на волі. Про це пише Андрій Портнов на своїй сторінці у «Фейсбук».

На його думку, президент спеціально затягував підписання закону, прийнятого Верховною Радою. Гарант підписав документ аж через місяць після прийняття його депутатами.

Но эта отмена уже никому не нужна и ни на кого не распространяется, потому что законом успели воспользоваться и вышли на свободу самые жёстокие, осуждённые к длительным срокам лишения свободы убийцы и насильники. Но даже несмотря на это, Президент тянул со своей визой на документе, нарушив конституционные сроки и подписав закон только через месяц после его принятия парламентом. Но это уже на случай, если кто-то из особо тяжёлых к этому моменту ещё не успел выйти из тюрьмы, – Портнов.

Нагадаємо, за так званим «законом Савченко» один день в СІЗО прирівнювався до двох днів у колонії. Таким чином, злочинці мали змогу вийти з тюрми значно раніше.

Віктор Карпенко