Порошенко замарив рабовласницьким устроєм для «свого» народу

24.05.2017 Поділитися

Президент України Петро Порошенко назвав український народ своїм і вирішив за нього, якими соцмережами користуватися. Про це він заявив 21 травня в своєму виступі з нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій у Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили».

«До речі, і без підконтрольних КДБ-ФСБ соціальних мереж мій український народ теж здатен прожити. І, до речі, закон про заборону георгіївських стрічок я теж підпишу, щойно від надійде до мене з Верховної Ради», – сказав президент, за тиждень до цього на прес-конференції зазначивши, що ніколи за всю історію Україна не мала такого рівня свободи, як зараз.

Фотоілюстрація вислову «Мій український народ»

«ОБ» ще раз перевірив усі закони України, в тому числі Основний Закон – Конституцію, щоб зрозуміти, на яких підставах президент наділив себе власністю у вигляді народу. Поясненню слів Порошенка ми не знайшли. Натомість у Конституції України написано:

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Стаття 5. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.

Також Конституція гарантує громадянам України і іноземцям на її території забезпечення громадянських прав і свобод.

Сутність права на свободу полягає в тому, що в Україні заборонені будь-які форми особистої залежності, а саме — рабство і подібні до нього інститути (боргова кабала і т.ін.). Недоторканність особи є важливою гарантією свободи людини, насамперед свободи від свавільних дій посадових осіб держави.

До відома президенту України Петрові Порошенку, народ як власність може бути тільки за рабовласницького устрою, але жодним чином не за незалежної, демократичної, соціальної і правової держави, яка, за вашими ж словами, обрала європейський вектор розвитку.

Раніше портал «Вголос» передавав, що міський голова Львова Андрій Садовий звинуватив уряд у створенні в Україні рабовласницького устрою.