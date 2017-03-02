Портнов: Найбільш злодійкувата фракція проголосила себе лідером реформ

02.03.2017 Поділитися

Екс-перший заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов заявив, що найбільш злодійкувата фракція у Верховній Раді «Народний Фронт» проголосила себе лідером реформ.

«Самая воровская фракция парламента заявила, что она лидер реформ. У Вас, моральных уродов, там что, от неадекватности кукушка в голове уже совсем сдохла?», — написав Портнов у своєму Facebook.

Цим постом Портнов відреагував на рейтинг політпартій і нардепів реформаторів від порталу VoxUkraine, який вони випустили на основі аналізу фракційних показників – згуртованості фракцій, голосувань і підтримки фракціями тих чи тих напрямків реформ. У своєму рейтингу VoxUkraine віддав перше місце «Народному Фронту» (НФ) за підсумки 5 сесії Верховної Ради, зазначивши, що «Народний Фронт утримує лідерство як серед фракцій, так і серед народних депутатів. Рейтинг фракцій – 277 балів. У топ-10 входять 7 представників НФ».

Vox відніс 7 представників НФ до топ-10 народних депутатів, що голосують за реформаторські законопроекти, пояснивши високі місця представників НФ дисциплінованістю фракції та відсутністю серйозних конфліктів між депутатами.

У рейтингу фракцій портал також наділив першим місцем саме НФ, який випереджує БПП аж на 30 позицій.

«Народний Фронт і надалі зі значним відривом займає перше місце. Більше ніж на 30 балів менше у середньостатистичного депутата БПП. На 8 балів відстають депутати Самопомочі. На останній позиції в рейтингу фракцій – Опозиційний блок, депутати якого рідко відвідують сесійну залу», – ідеться в статті.

За «Згуртованістю фракцій», «Розкидом рейтингів депутатів за фракціями», «Рейтингом фракцій за складовими» Vox ставить НФ на 1 місце.

«Незмінне лідерство Народного Фронту пояснюється відносно невеликою різницею в рейтингу його членів: 60% депутатів фракції Арсенія Яценюка входять до топ-100; 90% представників НФ мають рейтинг 200+», – пише портал.

Високі позиції представникам НФ були виставлені, щоправда, без урахування значних корупційних скандалів, до яких раз-по-раз виявлялися причетними члени політсили.

Суголосний із Vox пост лідера НФ Арсенія Яценюка на його офіційній сторінці у Facebook

Наприкінці листопада 2016 року «Наші Гроші» надавали докази, що оточення лідерів «Народного фронту» зможе розпиляти чверть мільярда на закупівлі Аваковим гібридів Mitsubishi. Видання повідомляло, що середня ціна гібридних автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV, які поліції погодилася поставити фірма з орбіти лідерів «Народного фронту», завищена на $10 млн, або майже 270 млн грн. Ініційована в Верховній Раді відміна мита для ввезення цих машин ще збільшить прибуток.

За місяць після цієї публікації нардеп від «Самопомочі» Андрій Журжій писав для «Економічної Правди», що «Народний фронт» і компанія повернули Насірову корупційні потоки. Він заявляв, що попри низку позитивних змін для платників податків, черговий етап податкової реформи приніс сумні новини. Бази даних Мінфіну не передаються, «Укрнафта» не платитиме податки, податкова міліція залишається, а Насіров — молодець.

А відсторонений голова Державної фінінспекції Микола Гордієнко, у свою чергу, заявив, що прем'єр Арсеній Яценюк очолив корупційні схеми Януковича-Азарова. Гордієнко заявив, що в ході перевірки приватизації «Укртелекому» «доведено факт невиконання на суму 220 млн грн договірних зобов'язань.., що є підставою для негайного скасування договору».