Португальська печера - серед найкрасивіших у світі

28.04.2017 Поділитися

Журнал «Condé Nast Traveller» вибрав найбільш вражаючі природні чудеса планети.

Зокрема, серед 15-ти об‘єктів - геологічна формація Algar de Benagil у Португалії, в місцевості Алгарве, що на самому півдні країни, на березі Гібралтарської протоки.

Португалія представлена в списку поряд з такою красою, як печера Прайя Накхон в Таїланді, мармурові печери чилійської Патагонії, печера Фингала в Шотландії, льодовикові печери в Ісландії та ін.

Печера Algar de Benagil була утворена вітровою та водною ерозією і є однією з головних туристичних визначних пам'яток Португалії.

Годинна екскурсія в печеру та відвідування безлюдних пляжів коштує 20 євро для дорослих і 10 євро для дітей.

За матеріалами Інтернет-видань