Португальська печера - серед найкрасивіших у світі
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Журнал «Condé Nast Traveller» вибрав найбільш вражаючі природні чудеса планети.
Зокрема, серед 15-ти об‘єктів - геологічна формація Algar de Benagil у Португалії, в місцевості Алгарве, що на самому півдні країни, на березі Гібралтарської протоки.
Португалія представлена в списку поряд з такою красою, як печера Прайя Накхон в Таїланді, мармурові печери чилійської Патагонії, печера Фингала в Шотландії, льодовикові печери в Ісландії та ін.
Печера Algar de Benagil була утворена вітровою та водною ерозією і є однією з головних туристичних визначних пам'яток Португалії.
Годинна екскурсія в печеру та відвідування безлюдних пляжів коштує 20 євро для дорослих і 10 євро для дітей.
За матеріалами Інтернет-видань