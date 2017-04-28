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Португальська печера - серед найкрасивіших у світі

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Португальська печера - серед найкрасивіших у світі

Журнал «Condé Nast Traveller» вибрав найбільш вражаючі природні чудеса планети.

Зокрема, серед 15-ти об‘єктів - геологічна формація Algar de Benagil у Португалії, в місцевості Алгарве, що на самому півдні країни, на березі Гібралтарської протоки.

Португалія представлена в списку поряд з такою красою, як печера Прайя Накхон в Таїланді, мармурові печери чилійської Патагонії, печера Фингала в Шотландії, льодовикові печери в Ісландії та ін.

Печера Algar de Benagil була утворена вітровою та водною ерозією і є однією з головних туристичних визначних пам'яток Португалії.

Годинна екскурсія в печеру та відвідування безлюдних пляжів коштує 20 євро для дорослих і 10 євро для дітей.

За матеріалами Інтернет-видань

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