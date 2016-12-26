Посмертно видану книгу про Короленка презентували в його музеї-садибі

26.12.2016 Поділитися

В Полтавському музеї-садибі Володимира Короленка презентували книгу «Полтавець Короленко», авторства місцевого письменника Миколи Костенка. Її видано посмертно.

Книга є поемою про життя відомого полтавця, письменника та публіциста Володимира Короленка. Як стверджують організатори презентації, спочатку поема була російською мовою, проте через деякий час автор переклав її українською.

– Я особисто знала пана Костенка і пам’ятаю його роботу над поемою. Весь час він переймався перекладом російського першодруку. Після закінчення всі зрозуміли, що це зовсім інший твір, – розповідає голова Полтавської спілки письменників Наталія Кірячок.

За її словами, наклад книги склав 1000 примірників. Та на сайті Полтавської олблдержадміністрації зазначається про 300 екземплярів.

Книга видана за кошти обласного бюджету відповідно до Плану випуску соціально значущих видань у рамках реалізації Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-2018 роки.

На заході були присутні представники обласної влади, творчої інтелігенції, учнівської та студентської молоді міста. Загалом близько 20 людей.

Довідково: Микола Костенко – український письменник, журналіст, літературознавць, лауреат низки літературних премій.

Олександр Гуцул