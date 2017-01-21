У бібліотеці Котляревського представили 30 новинок
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В Полтаві презентували масштабну книжкову виставку «Повінь книг».
В Полтавсьекій бібліотеці ім. Котляревського відкрито велику книжкову експозицію. Її презентація відбулась у відділі обслуговування читачів.
За словами організаторів заходу, перша партія книг надійшла до бібіліотеки ще 12 січня і до цього не презентувалась жодного разу.
30 нових книг, серед яких історико-літературні, мистецькі, пізнавальні та дитячі видання поповнили колекцію читальні.
Також працівники бібліотеки додали, що ці примірники уже можуть бути придбані читачами.
Олександр Гуцул