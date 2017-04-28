Пояснена нездатність повних людей наростити м'язи

28.04.2017 Поділитися

Вчені з Університету Огаста (США) назвали причину, через яку в людей, які страждають ожирінням, частка м'язової тканини, на відміну від жирової, не збільшується.

Мільйони телеглядачів програми "Зважені та щасливі" спостерігали, як товстуни, витрачаючи надзусилля на фізичні навантаження, чомусь отримували неспівмірно малий результат.

Фахівці довели, що огрядні люди в надлишку виробляють міостатин. Цей білок відомий як інгібітор росту м'язових тканин: люди, які мають його надлишок, мають меншу частку м'язової тканини, ніж ті, хто відчуває нестачу протеїну.

До подібних висновків науковці дійшли, спостерігаючи за чотирма групами мишей: худими і огрядними, що виробляють міостатин, і худими й огрядними, що не виробляють міостатин. Вчені вважають, що результати експериментів, проведених на гризунах, справедливі й для людей.

«У кінцевому рахунку, метою нашого дослідження є створення таблетки, яка імітує ефект фізичних вправ і захищає від ожиріння», - заявив співавтор роботи Джошуа Бутчер.

За матеріалами Інтернет-видань