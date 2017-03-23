Пожежу артскладів під Харковом неможливо загасити через детонацію боєприпасів

23.03.2017 Поділитися

Вночі в селищі Балаклея, що під Харковом, спалахнула пожежа в арт складах, де зберігається 183 тисяч тон ракетного палива.

Проте загасити полум’я наразі неможливо через те, що здетонували боєприпаси, які також знаходяться на тому складі. Тому на даний момент гасіння пожежі не здійснюється. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

– У зв'язку з подальшою детонацією боєприпасів, гасіння пожежі в даний час здійснюватися не може, і воно не здійснюється.

У Міністерстві оборони України вже звинуватили Росію в підпалі цього артскладу. Щоправда, це лише попередня версія.

– Значних збитків обороноздатності України це не принесло. З початку війни на Сході більшість боєприпасів перевезли до інших баз та складів – відзначив Міністр оборони Полторак.

Тож тепер склади під Харковом не вважається найбільшим в Україні. Заходи з перевезення боєприпасів пов’язані з близькістю регіону до кордону з Росією, що також наражає цю базу на небезпеку.

Віктор Карпенко