Правоохоронці зацікавилися елітним джипом «смотрящого» за Полтавським ДЗК Рибалки

09.02.2017 Поділитися

У Головному управлінні Держгеокадастру в Полтавській області провели службову перевірку щодо Володимира Рибалки, начальника управління Державного земельного кадастру Головного управління Держгеокадастру. За попередньою інформацією, матеріалами перевірки зацікавилися правоохоронні органи, повідомив начальник Головного управління Вадим Чувпило під час публічного діалогу з громадськістю.





Однією з причин розслідування був елітний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado, на якому Рибалка приїжджав на роботу й паркував на території Головного управління в неналежному місці. «ОБ» уже звертав увагу, що розкішну автівку, вартістю понад 1,7 млн грн, Рибалка до декларації не вніс, мотивуючи це тим, що транспортний засіб купив не він, а його син на початку осені 2016 року.

Позашляховик, на якому пересувається Рибалка за його словами, належить синові

Нагадаємо, видання писало, що син Рибалки працює лікарем у травматологічному відділенні І міської клінічної лікарні м. Полтави.

Остання викладена у вільний доступ Е-декларація Рибалки від 2015 року засвідчує відсутність у нього і членів його родини транспортних засобів

Другою причиною службового розслідування стало звернення «ОБ» до Головного управління з приводу законності отримання Рибалкою 0,21 га лісових земель під забудову в 2009 році.

Нагадаємо, Володимир Рибалка також опинився в центрі скандалу навколо незаконного звільнення керівниці ДЗК Полтавського району Наталі Базалук.