Правовий дебілізм Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА й депутатів облради

28.12.2016 Поділитися

23 грудня 2016 року, під час засідання дванадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання, депутатський корпус Полтавської облради проголосував за звільнення Тетяни Жабо з посади керівника Полтавського центру медико-соціальної експертизи (МСЕК – ред.). Відповідний проект рішення подав директор Департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак. Його поставив на голосування голова обласної ради Олександр Біленький. Він же попередньо зібрав так звану громадськість із числа психічнохворих, ін’єкційних наркоманів, журналістів-злодюжок, чорних ріелторів, дармоїдів, фейкових інвалідів для блокування роботи чинної керівниці МСЕКу.

Отримавши та ознайомившись із завіреним канцелярією рішенням обласної ради з підписом голови «Про головного лікаря Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи» на лице очевидні порушення законодавства. Голова обласної ради свідомо порушив рішення Вищого Спеціалізованого суду та Верховного суду України. Можливо, це ще одне свідчення належності Біленького до непроголошеної ЛНР? Інакше чим пояснити відмову виконувати рішення судів, прийняте іменем України?

У Рішенні обласної ради голова Біленький свідомо вдався до правового нігілізму, постановивши взяти до уваги рішення Апеляційного суду Полтавської області про поновлення керівниці Тетяни Жабо на посаді. Зазначимо, що голова Полтавської облради не має жодних повноважень брати/не брати до уваги рішення суду. Його він був зобов’язаний виконати. Або не виконати.

Також у Рішенні голова Біленький спробував маніпулювати фактами, постановивши продовжити дію трудового контракту керівниці з 22.05.2015 до 26.12.2016 року. Це при тому, що Апеляційний суд Полтавської області в мотивувальній частині ухвали від 14.01.2016 року встановив, що трудовий контракт, на якому спекулює Біленький, є недійсним. Вищий спеціалізований суд України своєю ухвалою встановив, що згаданий контракт погіршував становище керівниці порівняно з чинним законодавством за ст. 9 КЗпП України. Іменем України суд визнав його недійсним за законом. Це підтвердив і Верховний суд України. Також Конституційний суд України роз’яснив, що контрактна форма до Тетяни Жабо не може бути застосована через те, що керівниця працює з 21.09.1995 року, тоді як контракт може застосовуватися тільки до керівників закладів охорони здоров’я після 01.01 2012 року. Як можна подовжувати те, чого немає? Що не існує.

Як можна звільняти з 26.12.2016 року відповідно до п. 2 ст. 36 КЗпП на підставі того, чого немає (трудового контракту – ред.)?

На сьогоднішній день, шляхом підробки документів та внесення неправдивих відомостей до Пенсійного фонду України, відбувається розкрадання коштів Держбюджету України в особливо великих розмірах фейковими інвалідами та їхніми покровителями.

Суди всіх інстанцій роз’яснили #Ельзі, хворій на синдром нав’язливого стану, порядок виконання рішень суду. Можливо, надмірне вживання водички «Ельзи» позначається негативним чином на психіці посадовців Департаменту охорони здоров’я, голови Полтавської ОДА Головка й депутатів облради.

«Останній Бастіон» звертається до всіх консультативних психіатричних та профілактичних організацій надати посильну допомогу в розміщенні в лікувальних закладах організованої злочинної групи на чолі з головами Полтавської ОДА та облради, які потребують невідкладної психіатричної допомоги.

Уважати публікацію офіційним зверненням до ГПУ, НАБУ, САП за ст. 382 ч.3, ст. 209 ч. 2 Кримінального кодексу України.