Прихильники блокади Донбасу вимагають скликати позачергову сесію облради

15.03.2017 Поділитися

Другий день поспіль під будівлею Полтавської облдержадміністрації збираються сотні протестувальників, які підтримують торгівельну блокаду окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Основні вимоги мітингувальників – визволити усіх арештованих учасників та прихильників цієї акції. Аби їх почули, вони закликають депутатів скликати позачергову сесію обласної ради, яка має бути присвячена саме питанню врегулювання цієї ситуації.

Ще з учорашнього дня активісти збирають підписи для звернення до голови облради Біленького. Також підписи збиралися серед депутатів, але кількості голосів не вистачило.

Саме тому мітингарі вирішили звертатися безпосередньо до чиновників. Проте на цей момент відомо, що ніяких конкретних дій, спрямованих на прискорення вирішення цього питання на обласному рівні сьогодні не буде.

Нагадаємо, що вчора ввечері прихильники торгівельної блокади запалили шини на площі перед ОДА.

Віктор Карпенко