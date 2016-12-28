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28.12.2016 Поділитися

700 ліжкомісць вилучили з Полтавських медичних закладів упродовж 2016 року. Про це зазначили під час колегії Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА. Повідомляється, що такий крок зумовлений нібито оптимізацією та реорганізацією малопотужних стаціонарів.

Згідно з оприлюдненою інформацією, станом на 1 грудня цього року в Полтавській області функціює 11091 ліжко, що становить 77,5 місць на 10 тисяч населення. Порівняно з 2015 роком цей показник зменшився на 5,1 з 82,6 на 10 тисяч.

За 2016 рік кількість ліжок у медзакладах області зменшилась на 727 одиниць. Та в Департаменті зазначили, що такий показник все рівно вищий за норматив, який передбачає 60 ліжкомісць на 10 тисяч населення.

На колегія заявили, що згідно з планами оптимізації, до кінця року потрібно скоротити кількість ліжкомісць ще на 36 одиниць.

Черговий крок у «потьомкинському» реформуванні медицини креатура екс-прем'єра Арсенія Яценюка, голова Полтавської ОДА Валерій Головко, прокоментувавяк вдалий крок у реформуванні структури.

— Медицина залишається пріоритетним напрямком фінансування з обласного бюджету. Наше завдання — зменшити кількість закладів, які не надають якісні медичні послуги. Іншого шляху немає. Не хочу, щоб ми на Полтавщині створювали прецеденти і боролися за ліжко-місця. Людина не приходить у медичний заклад, щоб полежати в ліжку, а щоб отримати якісну допомогу, — Головко.

Наступним кроком реорганізації, вірогідно, стане цілковита відмова від карет швидкої допомоги. Такий крок дозволить докінчити реформування галузі, повністю знищивши населення.

Нагадаємо, журналістами «Останнього Бастіону» були виявлені факти навмисного применшення дирекцією швидкої кількості карет на зміні. Замість нормативних 36 машин, у нічний час Полтаву та район обслуговувало тільки 17-19, а подекуди – 11 карет.

Додамо, що всього в області цього року плани так званої «оптимізації» виконані у шести районах — Гадяцькому, Кременчуцькому, Лохвицькому, Пирятинському, Решетилівському, Хорольському.