Прірва між рівнем поліції Таїланда і України

30.06.2017 Поділитися

Нападник із ножем забіг до відділка поліції у Бангкоку. Те, що зробив офіцер, підкорило весь світ.

Відео, коли 5 полтавських поліцейських заламали старенького дідуся за торгівлю власної городини, зробило нову поліцію «відомою» на всю Україну.

Реформа поліції в Україні передбачала викорінення корупції та беззаконня з судової та правоохоронної систем. Нова поліція мала стати професійним державним органом, покликаним забезпечити правопорядок, уникаючи каральних функцій.

Екс-голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе повідомила, що потреби першого етапу реформи поліції, який повинен завершитися протягом двох-трьох років, необхідно близько 300 мільйонів доларів.

«ОБ» робив журналістське розслідування про причетність керівництва Нацполіції у Полтавській області до крадіжок надр державного значення.