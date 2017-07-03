«Пробач. Не втримав рівновагу» – патрульний вибачився перед потерпілим, якому наступив на голову

03.07.2017 Поділитися

Патрульний із Миколаєва, що наступив ногою на голову чоловікові, закутому в кайданки, вибачився перед потерпілим за свій учинок. Дмитро Нетовканий, якого звинуватили в перевищенні повноважень, вибачився перед потерпілим представником «Правого Сектора» Кирилом Калашником у присутності ЗМІ і глави патрульної поліції Миколаєва Максима Ахрамеева.

Нетовканий пояснив, що йому здалося, ніби затриманий поліцейськими Калашник намагався плюнути в правоохоронців, а сам патрульний намагався закритися від плювка (ногою! – ред.).

– Стрессовая рабочая ситуация. Да, я понимаю, что у нас вся работа стрессовая, но, возможно, не до конца сдержавшись, я не смог удержать равновесие. Я не до конца помню то, что происходило. Прости меня. Пусть это станет уроком не только для меня, но и для всех, кто носит форму в нашей стране. Я думаю, что наш сегодняшний диалог этому подтверждение. Прости», – наводить слова патрульного «Преступності.НЕТ».

Начальник поліції Миколаєва зазначив, що патрульний на час службової перевірки відсторонений від виконання службових обов’язків. Також він отримав максимальне покарання у вигляді неповної посадової відповідальності. Якщо з боку патрульного буде ще якийсь проступок, його звільнять, сказав Ахрамеев.

25 червня в Миколаєві на площі Леонтовича активісти націоналістичних організацій закидали яйцями нардепа Надію Савченко. Тоді в ЗМІ опублікували відео моменту, як патрульний поліцейський наступив на голову людині, що лежала на землі в кайданках під час затримання.