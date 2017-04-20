Проект реконструкції Диканської гімназії захищатимуть в Мінрегіоні

20.04.2017 Поділитися

На міжвідомчій комісії Мінрегіону керівництво Полтавської області захищатиме проект реконструкції Диканської гімназії, адже він відповідає стратегії регіонального розвитку. Про це, під час перебування в Диканьці, повідомив заступник голови ОДА Андрій Пісоцький.

Спочатку вартість проекту становила понад 4,6 млн грн. З них Державний Фонд регіонального розвитку мав виділити близько 4,2 млн грн. Однак, як повідомляє прес-служба ОДА, нещодавно управління капітального будівництва переглянуло проект, адже після останньої експертизи минуло вже 10 місяців, і сума збільшилася до 6,3 млн грн.

Оскільки однією з умов участі у проекті ДФРР є обовязкове співфінансування з місцевих бюджетів, то Диканський район приготував 1,9 млн грн. на реконструкцію.

Всього ж на конкурс проектів соціально-економічного розвитку, який проводить Державний Фонд регіонального розвитку, від Полтавської області подали більше 180 проектів, загальна сума реалізації яких перевищила 500 млн грн.