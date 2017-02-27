Проект «Школи лохвицького земства» презентувала Ольга Герасим’юк у Лубнах

27.02.2017 Поділитися

Проект «Школи Лохвицького земства за проектом О. Сластіона» презентувала телеведуча та народний депутат 5-6 скликань Ольга Герасим’юк у Лубнах 26 лютого.

За її словами, мета проекту – врятувати близько 50 унікальних шкіл на Полтавщині, які були збудовані у Лохвицькому земстві на початку XX ст.

Такі школи створені за проектом відомого архітектора Опанаса Сластіона, що з’явилися у селах Лохвицького повіту ще у 1909-1910 роках знайдені і на Полтавщині, яка колись теж належала до Лохвицького земства

Усі навчальні заклади побудовані у стилі українського модерну. Для цього стилю характерні шестикутні вікна, цегляне оздоблення у вигляді полтавської мережки та вишивки з альбомів Олени Пчілки, імпозантні вежі зі шпилями, які видно здаля, та розкладні дерев’яні перегородки, що у разі потреби об’єднували класи між собою в одну велику залу.

Як розповіла Герасим’юк на Лубенщині залишки українського модерну серед старих споруд сільських шкіл знайдено у Хитцях та в Окопі. Натомість, активісти продовжують подорожувати районом та Полтавщиною, крім того планують докласти зусиль, аби відповідний статус та державну охорону отримали ще 40 шків.

Віктор Карпенко