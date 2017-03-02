Прогулянки делегації Омеляна державним коштом

02.03.2017 Поділитися

27 лютого делегація Міністерства інфраструктури України на чолі з арбітражним керівником «Чорноморського морського пароплавства» Євгеном Лахненко виїхала до В'єтнаму, щоб провести аудит підприємства «Лотос», яке з 2011 року не виплачувало дивіденди українській стороні, заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Україна є співвласником в'єтнамського порту «Лотос», повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у своєму Facebook.

– Після російської агресії, тимчасово кількість українських морських портів скоротилася до 13.

І лише деякі втаємничені знають, що в України на один порт більше. Наша держава є власником 37% порту Лотос, біля м. Хошимін у В'єтнамі, – зазначив він.

Омелян додав, що 27 лютого делегація Міністерства інфраструктури України на чолі з арбітражним керуючим «Чорноморського морського пароплавства» виїхала до В'єтнаму, щоб провести аудит підприємства «Лотос», яке з 2011 року не виплачувало дивіденди українській стороні у зв'язку з протиправною діяльністю представника ЧМП у В'єтнамі.

До складу делегації також увійшли представники Служби безпеки України, які передали виклик на допит в Національне антикорупційне бюро вищезазначеній особі.

– Основне завдання нашої делегації – повний аудит спільного українсько-в'єтнамського підприємства «Лотос» і виплата дивідендів українській стороні, тому що збитки від недоотримання прибутку вже оцінюється в сотні тисяч доларів США, – написав міністр.

Чому Омелян, який дав зрозуміти, що належав до числа втаємничених, котрі знали про існування порту й несплату ним податків, не відправив делегацію з аудитом на «Лотос» раніше, посадовець не повідомив. Як і не вказав, на кого покладений контроль за поверненням дивідендів.

Дивним видається рішення Міністра відправити до В’єтнаму чисельну делегацію, що суттєво збільшує витрати на її утримання, харчування й проживання. З огляду на звичку українських делегацій зупинятися в розкішних готелях, де вартість номеру сягає 200 тис. грн (приклад Тимошенко в готелі «Інтерконтиненталь Віллар»), постає питання, чи окупить делегація свій візит?

До слова, Велика четвірка аудиторських компаній – лідери на світовому ринку з надання аудиторських і консалтингових послуг, вирішує такі питання кількома працівниками.

Доводимо до відома представникам Служби безпеки України, які залучені до складу делегації у В’єтнам, що Українські олігархи заборгували державі, вітчизняним та іноземним банкам, іншим кредиторам і населенню понад 40 млрд доларів. Це – в рази більше, ніж згаданий Омеляном «Лотос».

Найбільшим боржником є олігарх і екс-власник «ПриватБанку» Ігор Коломойський, який заборгував 16,128 млрд доларів. Зазначимо, що активи бізнесмена складають 1,100 млрд доларів. Про це йдеться в статті "Бізнес задзеркалля" на порталі «Бізнес».

У виданні нагадали, що борги залишеного Коломойським «ПриватБанку» склали 120 млрд грн.

В інших бізнес-проектах Коломойського фіксуються також мільярдні борги: МАУ – 1 млрд грн, «Укрнафта» – близько 12 млрд грн.

Цукровий «агрокороль» та власник банків «Фінансова ініціатива» та VABбанк Олег Бахматюк посів друге місце з боргом 5,345 млрд доларів.

Власник «Ferrexpo» Костянтин Жеваго заборгував 2,942 млрд доларів, з яких 2,892 млрд дол. – борги власного банку «Фінанси та кредит». Фінансова установа заборгувала населенню 17 млрд грн, з яких 10,5 млрд грн було компенсовано ФГВФО коштом державного бюджету. Наразі бізнесмен у суді відповідатиме за неповернуте рефінансування банку в розмірі 1,4 млрд грн. Загальна сума заборгованості з рефінансування перед НБУ становить 7,1 млрд грн.

Також у Жеваго проблеми з компанією «АвтоКрАЗ», яка заборгувала Ощадбанку 1,3 млрд грн і є відповідачем у суді. Державний банк вимагає, щоб компанію визнали банкрутом за нанесення державі збитків на 17,5 млрд грн.

Також серед найбільших боржників олігарх Рінат Ахметов – 5,231 млрд дол., співвласник групи Індустріальний Союз Донбасу Сергій та нардеп Сергій Тарута – 3 млрд дол., втікачі Андрій і Сергій Клюєви – 1,483 млрд дол, президент ФК «Чорноморець» Леонід Клімов – 346 млн доларів.

Поведінка Міністра Омеляна нагадує поведінку Міністра юстиції Петренка, в міністерстві якого втаємничені особи збирали гроші з пенсіонерів відрами.