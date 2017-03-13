Проти голови облради Біленького порушили кримінальну справу «за водоканал»

13.03.2017 Поділитися

Головне управління Нацполіції в Полтавській області порушило кримінальну справу проти голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького (БПП) за невиконання ним судового рішення під час призначення нового гендиректора на комунальне підприємство «Полтававодоканал» на минулій сесії облради, 6 березня. За це голові облради інкримінують статтю 382 ч. 2 Кримінального кодексу України – умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню. Якщо слідство доведе провину посадовця, йому загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.

Олександр Біленький

Нагадаємо, Біленький затвердив донеччанина Василя Воротинцева на посаду гендиректора «Полтававодоканалу», винісши це питання на голосування депутатів облради за пропозицією заступника голови облдержадміністрації Андрія Пісоцького (БПП). Останній також висунув подання проголосувати за Воротинцева у пакеті з іншими керівнками, а не окремо.

Про незаконність голосування під час сесії заявив екс-голова Полтавської облради Петро Ворона, зазначивши, що має на руках копію ухвали суду від 21 лютого цього року, якою призупинено рішення конкурсної комісії щодо обрання Воротинцева переможцем відбору.

– Некоректно виносити цю кандидатуру в зв’язку з тим, що є рішення суду, – сказав Ворона.

Нагадаємо, кандидатуру Воротинцева на посаду гендиректора подала конкурсна комісія облради під головуванням заступника Біленького Анатолія Ханка (Свобода).

Зазначимо, це була друга за рахунком спроба голови обласної ради призначити Воротинцева керівником підприємства. Раніше, 31 січня, депутатський корпус облради вже не підтримав кандидатуру донеччанина на посаду гендиректора «Полтававодоканал» строком на 5 років.

«ОБ» писав, кому саме вигідне призначення Василя Воротинцева керівником «Полтававодоканалу», зібравши протягом року доказову базу просування «луганських» обласним керівництвом.