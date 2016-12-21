Псевдоборець із корупцією Храмов «попався» на крадіжці

21.12.2016 Поділитися

Керівник та одіозний борець із корупцією з Полтави Андрій Храмов украв мобільний телефон одного з відвідувачів громадського закладу відпочинку. Порушник був зафіксований відеокамерою, встановленою в приміщенні. Під час ідентифікація крадія, оперативна група нацполіції встановила особу Храмова.

Фото з соцмережі: Андрій Храмов разом із дружиною і тещею

Подробиці злочину: під час перебування в одному з громадських закладів відпочинку, люди залишили столик із речами без нагляду. У цей час Храмов скористався нагодою, підійшов до столика й викрав мобільний телефон одного з відвідувачів. Ситуація була зафіксована камерою спостереження. Наразі проводяться слідчі дії.

Згідно зі ст. 185 Кримінального кодексу України, порушнику загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправні роботи на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Храмов Андрій Валентинович – керівник та співзасновник кишенькової ГО «Громадський контроль Полтавщини». Другим засновником «Громадського контролю Полтавщини» є дружина Храмова.

За інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ця організація зареєстрована на квартирі Храмових та не має жодних відомостей щодо статутного капіталу.

Нагадаємо, приятель Храмова психічнохворий екс-депутат Полтавської міськради Сергій Чередніченко поцупив мобільний телефон жінки-інваліда в місцевому центрі медико-соціальної експертизи навесні 2015 року.

На фото: Сергій Чередніченко

Володимир Дащенко, голова Народної Ради міста Полтави