Раби не плачуть

01.03.2017 Поділитися

В Україні з 1 березня 2017 року зросли тарифи на електричну енергію відповідно до прийнятого раніше плану підвищення тарифів НКРЭКУ до рівня 90 коп/кВт-год за споживання до 100 кВт-год на місяць і 1,68 грн/кВт-год за споживання понад 100 кВт-год на місяць, ідеться в постанові НКРЕ. Комісію очолює 24-річний ставленик президента Порошенка Дмитро Вовк.

Порівняно з квітнем 2015 року тариф на електроенергію зріс у 3,5 рази.

Кореспонденти «ОБ» зранку моніторять ситуацію в Полтаві. Поки що на площі перед ОДА немає жодної людини. У той же час, коли у Мексиці на кілька центів піднялася ціна на бензин, це викликало масові протести, до яких долучилися сотні тисяч мексиканців.

Протестувальники вимагали відставки президента. Люди відстояли своє право на справедливі ціни.

Для порівняння ситуація в Полтаві і Україні.