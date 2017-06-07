Рада достроково завершила сесію через нардепів-прогульників

07.06.2017 Поділитися

Через відсутність депутатів Верховна Рада провалила рейтингове голосування і не змогла продовжити засідання у середу вдень. Про таке рішення заявив спікер ВР Андрій Парубій після невдалої спроби голосування.

У залі спробували зрозуміти, скільки депутатів є у залі та призначили голосування. Набралось лише 213 депутатів. Згідно регламенту – цей кворум недостатній для прийняття рішень.

– Коли у робочий час депутати відсутні в залі - це підло стосовно тих, хто сьогодні є на фронті, хто сьогодні на робочих місцях навчає дітей, лікує дітей. І нікому з них в голову не приходить бути відсутнім на робочому місці в робочий час, – обурився спікер.

Після провалу голосування засідання закрили. Також вже пообіцяли оприлюднити прізвища прогульників.

Відділ моніторингу