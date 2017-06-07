Рада достроково завершила сесію через нардепів-прогульників
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Через відсутність депутатів Верховна Рада провалила рейтингове голосування і не змогла продовжити засідання у середу вдень. Про таке рішення заявив спікер ВР Андрій Парубій після невдалої спроби голосування.
У залі спробували зрозуміти, скільки депутатів є у залі та призначили голосування. Набралось лише 213 депутатів. Згідно регламенту – цей кворум недостатній для прийняття рішень.
– Коли у робочий час депутати відсутні в залі - це підло стосовно тих, хто сьогодні є на фронті, хто сьогодні на робочих місцях навчає дітей, лікує дітей. І нікому з них в голову не приходить бути відсутнім на робочому місці в робочий час, – обурився спікер.
Після провалу голосування засідання закрили. Також вже пообіцяли оприлюднити прізвища прогульників.
Відділ моніторингу