Рада зі скандалом провалила призначення «аудитора» для НАБУ

23.02.2017 Поділитися

Верховна Рада не змогла визначити кандидата до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро, пише «Українська Правда».

Після скандалу з кандидатурами парламент відправив це питання на доопрацювання комітету з питань запобігання і протидії корупції.

Депутати почали розглядати проект постанови №5571 авторства Єгора Соболєва, якою пропонувалося визначити кандидатом до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки НАБУ Роберта Сторча – заступника генерального інспектора департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки.

Багато хто обурювався тим, що американець претендує на цю посаду.

Однак раптом парламенту запропонували іншу кандидатуру – Найджела Брауна, який одразу й виступив у Верховній Раді. Це викликало ще більшу хвилю обурення.

Браун не зміг сказати, хто запропонував його кандидатуру й хто запросив його до України. Він запевнив, що сам сплатив за свій літак до Києва та готель у столиці України.

Ані Сторч, ані Браун не здобули підтримки нардепів. За кандидатуру Сторча, якого пропонував комітет, проголосували 76 депутатів, а за Брауна – 205.

Голова Верховної Ради назвав це "рейтинговим голосуванням" і поставив на голосування кандидатуру Найджела Брауна – але ця пропозиція отримала 214 голосів.

Пропозицію повернути в комітет на доопрацювання підтримали 273 депутатів.

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