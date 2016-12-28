Радник Трампа з нацбезпеки міг бути пов'язаний з радянським КДБ

28.12.2016 Поділитися

Журналісти «The Washington Post» з'ясували, що кандидат на посаду радника обраного президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн був замішаний в історії з продажем наукових матеріалів радянській розвідці КДБ в 1980-ті рр.

Зокрема, Флінн був партнером технологічної компанії «Brainwave Science» на чолі з бізнесменом, який визнав себе винним в спробі продати вкрадений науковий матеріал радянській розвідці.

Видання зазначає, що відставний генерал-лейтенант Флінн приєднався до консультативної ради компанії «Brainwave Science» в лютому.

«Brainwave Science» – фірма з Массачусетса – розробляє дискусійну технологію оцінки брехні людей під час допитів шляхом вимірювання мозкових хвиль.

При цьому один з двох членів ради директорів «Brainwave Science» Сабу Кота, інженер-програміст індійського походження, в 1996 році визнав себе винним у продажу вкраденого біотехнологічного матеріалу агенту ФБР, який видавав себе за радянського шпигуна.

На думку прокуратури США, продаж даних доводить також той факт, що Кота освоїв секретну військову техніку КДБ в період з 1985 по 1990 рік, згідно з інформацією Пентагону.

Видання зазначає, що «Brainwave Science» видалила ім'я Коти з сайту компанії в районі 22 або 23 грудня після публікації «Bloomberg News» звіту про зв'язок Флінна з фірмою, посилаючись на архівні дані «Google».

Члени перехідної команди Трампа не відповіли на прохання прокоментувати ситуацію. Адвокат Кота при цьому заперечує, що його підзахисний мав якийсь стосунок до шпигунства.

«Bloomberg» також цитує представника перехідної команди Трампа, який сказав, що Флінн не мав ніяких справ з Котом під час його роботи з «Brainwave Science», і що він зараз завершив співпрацю з фірмою.

Нагадаємо, раніше на сайті Трампа повідомлялося, що радником президента з економічних питань став засновник компанії SpaceX Ілон Маск, відомий своєю критикою в бік Трампа під час виборчих перегонів в Америці.

Відділ моніторингу