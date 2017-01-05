Райони Полтавщини отримали близько 2 млн грн орендної плати за землю

05.01.2017 Поділитися

За 2016 рік у Полтавській області були продані права оренди 43 земельних ділянок на загальну площу 613 га, з яких місцеві бюджети отримали 2 млн грн щорічної орендної плати – зазначають у ГУ Держгеокадастру у Полтавській області.

Повідомляється, що найбільше зросла ціна оренди на земельні ділянки у Полтавському районі. Вартість оренди землі на території Нестеренківської сільради площею у 22,5 га за час торгів зросла з 20,6 тис. грн до 178 тис. грн (майже 69% від номінальної вартості). У тій же сільраді під час торгів за земельну ділянку площею 13,04 га ціна оренди зросла з 21 тис. грн до 145,2 тис. грн, тобто на 55,2% від початкової ціни.

Значно зросли ціни на оренду землі і в Глобинському районі. Там орендна плата за землю, площею у 9,99 га зросла з 19,5 тис. грн до 100,2 тис грн (41,1% від заявленої вартості).

Загалом, найбільше земельних ділянок передали в оренду через торги у Глобинському та Козельщинському районах області.