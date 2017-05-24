Реалії полтавської медицини: інвалідність замість здоров’я

24.05.2017 Поділитися

Менш як за півроку «ОБ» оприлюднив низку матеріалів про незадовільний стан полтавської медицини на основі скарг потерпілих пацієнтів. Систематична лікарська халатність, неналежна якість надання послуг при їх значній вартості свідчать про перетворення медичної галузі в бізнес. І здоров’я пацієнтів у цьому бізнесі грає останню роль. Головне – наповнити так звану медичну «чорну» касу, з якої годуються окремі недобросовісні чиновники Департаменту охорони здоров’я, головлікарі та виконавці в білих халатах.

22 березня 2016 року пенсіонеру Миколі Стегнію прооперували ліве око, щоб вилікувати катаракту.

На фото Микола Стегній

Підготовка до хірургічного втручання, ліки, операція й післяопераційне лікування обійшлося пенсіонеру майже в 10 000 грн. Однак після операції покращення не відбулося. Натомість сталося ускладнення у вигляді епітеліально-ендотеліальної дистрофії рогівки. Сам пацієнт пов’язує це з непрофесійними діями під час операційного втручання лікаря Олени Залудяк, завідувачки офтальмологічного відділення Полтавської обласної клінічної лікарні імені Скліфосовського (ПОКЛіС).

Заява Стегнія на ім’я головлікаря ПОКЛіС

Видаткова накладна про закупівлю Стегнієм медпрепаратів на операцію

Після погіршення зору внаслідок операції, Стегній звернувся в ПОКЛіС, на гарячу лінію Департаменту охорони здоров’я та на Мінохорони здоров’я. У Департаменті пацієнта запросили на комісійний огляд фахівців ПОКЛіС й Української медико-стоматологічної академії (УМСА).

Після огляду медиками у пацієнта трапився п’ятий за рахунком інсульт.

Хворого поклали в Полтавську міську клінічну лікарню №1, де він лікувався майже 2 тижні. Ні в ПОКЛіС, ні в Департаменті охорони здоров’я Стегнію не надали допомоги. Кошти за безрезультатну допомогу не повернули.

Уважати публікацію зверненням до правоохоронних органів, Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА, Міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

Раніше «ОБ» публікував інформацію, що в Полтавській міській клінічній лікарні №1 пацієнту зробили операцію за 17 тис. грн, унаслідок чого він став інвалідом.

Зокрема через такі факти, 1-шу міську клінічну лікарню м. Полтави «в народі» називають МОРГ №1, а поставлені на потік головлікарем Селькіною побори в ній – «чорною» касою лікарні.

Наразі триває журналістське розслідування, як у МОРГ №1 на той світ спровадили студента-іноземця з УМСА.

Результати розслідування незабаром на «ОБ».

Анна Черниш