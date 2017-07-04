Редакція досі чекає на вибачення від голови Полтавської облради

04.07.2017 Поділитися

Майже півтора року тому голова Полтавської облради Олександр Біленький звинуватив нашого головреда Геннадія Сікалова у погрозах у свій бік. Біленький заявив, що нібито отримав смс-повідомлення, у якому йому і членам його родини погрожували, якщо посадовець не припинить займатися питанням «Полтавафарму». При цьому Біленький не надав узагалі жодних доказів у підтвердження своїх слів, а згодом став виправдовуватися, що адресував звинувачення не головреду «Бастіону».

Видання зазначає, що за час з моменту звинувачень ні особисто Сікалов, ні видання, яке він представляє, не отримало публічного спростування інформації або вибачення від Олександра Біленького.