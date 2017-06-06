Редакція вітає колег із Днем журналіста

06.06.2017 Поділитися

«У часи загальної брехні говорити правду – це екстремізм» (с) Джордж Орвелл

Видання «Останній Бастіон» вітає колег-професіоналів з Днем журналіста. Дмитро Гнап, Олег Дейнека, Денис Бігус, Михайло Ткач, Віктор Семеняка, інші.

Світла пам’ять Георгій Гонгадзе, Павло Шеремет, Анатолій Мележик.

Ваше слово – могутній меч у цій інформаційній війні. Нехай воно завжди буде підкріплене правдою. Віри, що добро переможе. Мужності робити свою справу. Здоров’я і сил довести розпочате до кінця.

Щодо псведожурналістів – совкових ретроградів, які все своє існування стоять в позі для подачок із бюджету – вас поздоровлять і нагородять міські/обласні голови, іншого роду чиновники.

Редакція «ОБ»