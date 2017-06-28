Реформа футболу: територіальний принцип та фінальні матч чемпіонату України

28.06.2017 Поділитися

На останньому Виконкомі ФФУ було ухвалено революційне рішення щодо реформування професіонального футболу. Суть реформи зводиться до того, що нинішня Прем'єр-Ліга і Перша ліга зберігають свій статус профі і нинішню формулу розіграшу (кількість команд в дивізіонах буде уточнюватися). А ось друга ліга, об'єднавшись з аматорами, отримає напівпрофесіональний статус, де гратимуть професіонали й аматори, а розіграш проводитиметься у чотирьох зонах.

Останній сезон?

Планується, що реформа набере чинності з сезону 2018/19, до першого січня 2018 року мають бути розроблені відповідні регламентні документи. Таким чином не виключено, що нинішній сезон 2017/18, що стартує в середині липня буде останнім, який пройде за звичною ще з часів СРСР структурою змагань.

Географія

Відрадно, що географія учасників футбольної першості турніру, що стартує за три тижні, розширилася. Білою плямою на футбольній карті України тепер залишається лише Закарпатська область — один цей регіон не буде представлений на професіональному рівні.

І поки все ще очікується офіційна інформація з Кам’янського щодо долі «Сталі», познайомимо з детальною інформацією щодо майбутньої реформи.

Загальні питання

Перший віце-президент ФФУ Олександр Бандурко на Конференції ПФЛ заявив, що рішення щодо реформ виникло не спонтанно.

– Ми не плануємо вам щось нав’язати. Це рішення назріло. Не будемо рубати з-за плеча, хочемо провести низку круглих столів, робочих зустрічей, нарад, щоб почути вашу думку, яку ми цінуємо. Реформи за великим рахунком розпочалися з УПЛ, коли нам довелося ухвалити непопулярне рішення і скоротити кількість команд до 12-ти. Нас багато критикували за це рішення, але згідно з вимогою атестації, можливості клубів зараз досить обмежені.

Загальна концепція

Тож у цілому концепція революції у професіональному футболі виглядає таким чином (повна презентація ФФУ):

а) змагання проводяться у два кола; б) територіальний принцип; в) визначення переможця та призерів НФЛУ за кубковою системою; г) спортивний сезон - осінь-весна; д) матчі проводяться виключно у вихідні дні (субота, неділя).

Вимоги з атестації

Можливо головною перевагою цієї реформи стануть більш жорсткі атестаційні вимоги до професіональних команд, адже планується ввести набагато жорсткіший «неприродний відбір», тобто атестацію. Це стосується всіх п’яти критеріїв.

– Ми побачили на прикладі клубів-гігантів таких як «Металіст» чи «Дніпро», що реформи необхідні. При цьому ми розуміємо, що оптимальна кількість команд в УПЛ 16-ть і завдяки в тому числі реформі плануємо вийти на цю цифру. Щодо атестатів для участі команд, то у змаганнях УПЛ їх контролює УЄФА, особливо першу шістку, яка претендує на єврокубки. Тоді як атестати клубів ПФЛ знаходиться на контролі у національних асоціацій, – підкреслив Бандурко.

Змішаний статус

Згідно з інформацією ЗМІ концепція реформи викликала очікувану радісну реакцію аматорів, які навіть вважали, що реформа досить запізнилася.

– У нас є 24 аматорських команди, та більш як 20 команд у змаганнях Другої ліги. Плануємо об’єднати обидві ці ліги і розподілити їх на чотири зони, в кожній з яких гратиме від 12 до 14 команд. Таким чином отримаємо національну лігу зі змішаним статусом - напівпрофесіональним. Всі футболісти цієї ліги реєструватимуться у ФФУ. Ті аматорські колективи, хто не захоче чи не зможе виступати в цій лізі, продовжать грати у Кубку регіонів ФФУ.

Один куратор

Отже, формат змагань планується попередньо такий: в УПЛ - 16 клубів, у першій лізі – 16-18 команд у залежності від ситуації, і в Національній лізі приблизно 48 команд, які будуть розподілені на чотири групи. «Усі ці змагання контролюватимуться одним адміністративним органом. Команди національної ліги обов’язково проходитимуть процедуру атестації, але вимоги будуть оптимізовані до її учасників. Але якщо ти за спортивним принципом зумів завоювати право вийти до першої ліги, але не відповідаєш вимогам атестації, то це стане перешкодою на шляху до підвищення у класі», - резюмував Олександр Бандурко.