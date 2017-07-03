РЕФОРМАЦІЯ: Дмитро Міхалець, начальник патрульної поліції Івано-Франківська

03.07.2017 Поділитися

«ОБ» починає спецпроект «Реформація», у якому ми без масок і прикрас будемо показувати справжнє обличчя нової поліції.

Події свавілля силовиків, особливо в Полтаві, на Кіровоградщині, безкарність Врадіївки, замовчування Княжичів тощо, довели неспроможність нинішньої правоохоронної системи. Системи, яка тільки в 2017 році обходиться українським платникам податків у 16, 6 млрд грн (при загальному бюджеті МВС на цей рік 49,2 млрд грн.). Системи, яка з огляду на останні події, покликана знищувати свій народ, а не захищати його. Системи, яка попри гучну піар кампанію і змінену назву, зберегла старі кадри і відпрацьовані схеми.

Дмитро Міхалець – начальник патрульної поліції Івано-Франківська. «Заслуги» Міхальця перед органами і державою виклав у своєму Facebook користувач Олександр Волков.

Не обремененное интеллектом лицо на опубликованной ниже фотографии принадлежит начальнику Управления патрульной полиции Ивано-Франковска Дмитрию Михальцу. В октябре 2016 году Михальцу вручили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопряженное с насилием). Однако Михалец не был уволен из полиции или отстранен от занимаемой должности. В итоге, с октября прошлого года и по сегодняшний день подозреваемый в совершении тяжкого преступления занимает руководящую должность в новой полиции (http://bit.ly/2sfyNfQ).

В мае текущего года Михалец незаконно применил физическую силу по отношению к журналисту телеканала 2+2, вытолкав его из кабинета. После этого Михальца не уволили и не отстранили от должности (http://bit.ly/2tykSFy).

На прошлой неделе четверо новых патрульных Ивано-Франковска, которые являются подчиненными Михальца, устроили пьяное ДТП (один пьяный патрульный был за рулем, трое пьяных патрульных были пассажирами), отправив в больницу трех граждан Украины. Михалец также не был уволен или отстранен после этого инцидента (http://bit.ly/2tyC5yH).

Товарищи, мне одному кажется, что нахождение на руководящей должности человека с таким послужным списком выглядит неприлично даже для отреформированной полиции?

Екс-голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе повідомила, що потреби першого етапу реформи поліції, який повинен завершитися протягом двох-трьох років, необхідно близько 300 мільйонів доларів.

Реформа поліції в Україні передбачала викорінення корупції та беззаконня з судової та правоохоронної систем. Нова поліція мала стати професійним державним органом, покликаним забезпечити правопорядок, уникаючи каральних функцій.

«ОБ»