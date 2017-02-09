Релігія захистила 8 полтавців від армії

09.02.2017 Поділитися

На Полтавщині 8 громадян не проходитимуть військову службу через релігійні переконання.

Про це розповіли під час засідання обласної комісії у справах альтернативної (невійськової) служби при облдержадміністрації.

Під час неї представники Департаменту соціального захисту населення та Полтавського обласного військового комісаріату розглянули 8 заяв від громадян, які не можуть проходити військову службу через релігійні переконання.

Кожен із заявників був представником віросповідань та течій, що забороняють їм тримати у руках зброю.

Після обговорення і розгляду заяв, депутати прийняли рішення направити молодих людей на альтернативну службу, що є невійськовим аналогом традиційної.

Вони будуть проходити свою службу на державних та комунальних підприємствах, установах і організаціях.

Проте, як запевнили учасники комісії, у разі ухилення останніх від служби або вчинення ними незаконних дій, обласна комісія скасує своє рішення і чоловіки будуть змушені йти до армії.

Згідно з законом № 5462-VI від 16.10.2012, на альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу і особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням, документально або іншим чином підтвердили істинність переконань та стосовно яких прийнято

відповідні рішення. Така служба проходить 2 роки і 3 місяці.

Олександр Гуцул