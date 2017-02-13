Результати фінансової децентралізації підсумували на Полтавщині

13.02.2017 Поділитися

542 мільйони гривень надійшло до полтавського бюджету від об’єднаних громад у минулому році. Про це повідомили у Полтавській облдержадміністрації.

За їх словами, минулорічні доходи місцевих бюджетів 12 об’єднаних громад збільшилися у 4 рази порівняно з цими ж результатами до об’єднання.

Загальна сума надходжень за 2016 рік склала 542 мільйони гривень.

Представники адміністрації додали, що завдяки податковій децентралізації власні ресурси об’єднаних територіальних громад збільшилися у 2,5 рази. Це понад 200 мільйонів гривень додаткових фінансових ресурсів.

Нагадаємо, що протягом оголошення процесу децентралізації на Полтавщині було створено 18 об’єднаних громад у різних районах.