Рік у керма: що зробив Биков на посаді міського голови Горішніх Плавнів?

28.12.2016 Поділитися

Редакція інтернет-сайту «Прозорий Погляд» за ініціативою жителів Горішніх Плавнів, протягом місяця проводила аналіз роботи діяльності мера і міської ради. На електронну скриньку видання надійшла велика кількість листів з плюсами й мінусами правління нинішніх чиновників. Також свою думку висловлювали активісти міста і в соціальних мережах.

Чи правильне рішення зробили горішньоплавняни, вибравши Дмитра Бикова, чи ні? Підіб’ємо підсумки. З початку ми висловимо думку читачів, адже хтось повинен чути людей! Також проаналізуємо та висловимо власний погляд редакції.

За рік своєї роботи очільник Горішніх Плавнів встиг сильно розгубити рейтинг, ще більше ускладнивши недовіру громадськості до місцевої влади. Однією з найбільш глобальних проблем міста, вважають політичних компаньйонів і однопартійців, які остаточно показують справжнє «нутро» нинішнього політика.

Основним і першочерговим проваллям під керування Дмитра Геннадійовича, стало ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ МІСТА ! Хоч якби мешканцям екс-Комсомольська не обіцяли, що стара назва залишиться попри все, рішення було прийнято і тепер назва «Горішні Плавні» залишиться назавжди. Але усі пам’ятають, як пан Биков заявляв, що він не буде мером, якщо Комсомольськ перейменують! Горішньоплавнівці до останнього вірили, що влада зробить хоч якісь кроки та відбудуться зрушення з «мертвої точки», але не судилося. «Лапшу» на вуха людям «вішали» і спокійно жили собі далі, «освоюючи» бюджет міста.

Обурює питання НЕПРОЗОРОСТІ РОБОТИ ВЛАДИ , бо всі одразу відчули, як новопризначений мер Горішніх Плавнів почав роботу, так би мовити, «з-під килима». На очах у містян, напередодні сесії кулуарами мерії було помічено ходіння по кабінетах — вирішувалися кадрові питання. У день пленарного засідання кандидатури затверджувались міськими депутатами без попереднього обговорення на депутатських комісіях, а одразу ж, за поданням міського голови Бикова Д.Г., чиновники призначались на певні посади. Голосували таємним «пакетом», використавши «червону більшість», адже з 34 депутатів – 17 можновладців від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Тому більшість депутатів ведуть себе, немов маріонетки, які голосують тільки за вказівками.

Свою власну думку мають одиниці, які не бояться висловлювати її вголос. Тому, якщо коротко охарактеризувати вплив політичних чинників на роботу міського голови, то варто відзначити, що перший рік на посаді виявився для нього доволі комфортним. Але у депутатському корпусі міської ради сформувалось і коло опозиціонерів щодо дій міського голови. До їх числа можна зарахувати декількох депутатів, які не викликають посмішки у пана Бикова.

ПРОІНФОРМОВАНІСТЬ горішньоплавнівців залишається досі під сумнівами прозорості. Якщо порівняти кількість опублікованої публічної інформації на сайті мерії рік тому і нинішню, то сьогодні інформації значно більше. Більшість проектів рішень сесії публікуються, проте апарат міськради продовжує традицію «попередників» і додаткові проекти рішень інколи виносяться за ніч до сесії. Наприклад, позачергова десята сесія «під прикриттям», на яку було запрошено певну аудиторію і затверджено рішення «Про міський бюджет на 2016 рік (в новій редакції)», зазначимо, що вносились зміни до рішення 4 сесії сьомого скликання від 12.01.2016 р., а саме питання стосувалось 840 вуличних світильників в мережі вуличного освітлення на світлодіодні. До речі, містяни не зовсім зрозуміли витрачених майже 8 мільйонів гривень на нові світильники, адже різниці значно не відчули. Тим паче, відмітили, що провулки, які були у темряві, й досі такими залишились.

Тотальна чистка осіб місцевого самоврядування міської ради успіхом не завершилась. Мешканці міста все-таки сподівались, що відомих корупціонерів-чиновників люструють, але чомусь робити це ніхто не поспішає, а навпаки, «співпраця» з ними активно продовжується. Для заміщення посад багатьох керівників проводяться формальні конкурси, а на місця потрапляють люди, близькі до Бикова. «Свої» люди тепер займають ключові посади. Так на крісло директора КП «СПЕЦЕКО» було призначено кума пана Бикова — Карацюбу Сергія Олексійовича. Керівником Міськводоканалу став Сергій Ярош. Тому, пересічному жителю міста пробувати себе на високий чин марно, адже вас там явно ніхто радісно не зустріне.

РЕОГРАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ відділів та підприємств цього річ заставили людей вийти на площу до будівлі міськвиконкому. Мітингувальники закликали владу схаменутись, але Дмитро Геннадійович вирішив інакше і вже майже за рік провів тотальну «ліквідацію» з подальшою «реорганізацією» установ. Тим самим, за власною ініціативою, об’єднав відділ фізкультури і спорту з відділом культури, «Озеленення» додав до КП «СПЕЦЕКО», також ліквідації зазнав Центр соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді. Відтепер люди, які потребують допомоги залишились на самоті зі своїми проблемами та потребами.

Активістів та мешканців міста чіпляє і те, що під час пленарних засідань їх бачити не хочуть, тому при вході до сесійної зали виконкому завжди сидять «фейс-контролери», які відмічають усіх присутніх по списку. Інші — персона нон грата.

З позитивного горішньоплавняни відмітили: поіменне ГОЛОСУВАННЯ ДЕПУТАТІВ . Аналогічно стосується питання ЕЛЕКТРОННИХ ПЕТИЦІЙ до влади. Але чи чують їх можновладці, питання залишається відкритим. Однак, ми зауважимо, що це не є заслугою міської влади, публікувати результати голосування депутатів зобов’язання- Верховної Ради. Тому у бонус до Дмитра Бикова ці зміни додати не можемо.

Велика кількість листів була з приводу АКТИВНОГО САМОПІАРУ мера. Роздратовані жителі відмічають також і у соціальних мережах, що пана Бикова занадто багато і на екранах, і на фото, і на білбордах. Активність власного піару, в порівнянні з його попередниками, б’є усі рекорди.

ПРИДБАННЯ РЕЧЕЙ «ПЕРШОЇ» НЕОБХІДНОСТІ для «слуг народу» з кожним днем набирає обертів. Як-то кажуть апетит приходить під час їжі,- ось так відбувається і з нашими чиновниками. Не дивлячись на те, що в країні економічна криза, бюджет з кожним днем в рази спустошується.

Наприклад, вразили останні ГЛОБАЛЬНІ «ОБНОВКИ» горішньоплавнівських чиновників, це придбання 8 службових автівок, марок Toyota Camry та Skoda Octavia, на суму майже 5 мільйонів гривень. Також міський голова зробив собі новенький ремонт у власному кабінеті, де проходить його державна служба. Придбав собі автоматичну кавоварку Delonghi ECAM 22.360 S вартістю 17 999 тисяч гривень плюс були виділені додаткові бюджетні кошти на обслуговування даної техніки. Щомісячні витрати влади виділяються на квіти, білборди, презенти та різні «дрібнички». До глобального слід віднести те, що у виконкомі хочуть зробити реконструкцію холу, а саме знести стінки, колони й таке інше. Зазначимо, що кошти вже виділено. Також у виконкомі замінили вікна на пластикові, послуга коштувала більше мільйона гривень. Своєю розпещеністю пан Биков показує вседозволеність. У свою чергу, підлеглі йому чиновники, дивлячись на свого керуючого, починають виробляти те саме. Гроші ж бюджетні!

Стосовно БОРОТЬБИ З АМБРОЗІЄЮ , одержали вкрай негативні результати. Люди як завжди продовжували страждати від цієї рослини, а ось бюджет потоншав більше ніж на 2 мільйони гривень.

Проблема БРОДЯЧИХ ТВАРИН залишилась під великим питанням. Наприклад, стерилізовані собаки продовжують створювати проблеми горішньоплавнянам. Почастішали випадки нападів та кусання перехожих. Волонтери міста своїми силами збирають по місту безхатніх тварин і намагаються влаштувати їх до нових сімей. Усі витрати на утримання та годування тварин лежать на плечах активістів.

Наразі жителі міста відмітили кризову ситуацію стосовно кадрів на підприємствах: нестачу кваліфікованих педагогів і медиків. Мешканці вважають, що культурний розвиток колишнього Комсомольська застряв у минулому столітті, свідчення тому центральна бібліотека і будівля ФОКу.

Засмутило жителів міста і закриття ХЛІБЗАВОДУ , відтепер смак свіжої випічки залишиться у пам’яті городян.

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ в місті викликає занепокоєння, на яке потрібно звернути увагу міській владі. Показники ростуть з кожним днем, але людей не чують.

Стосовно РЕМОНТУ ДОРІГ, ТЕПЛОТРАС і розбивки нових КЛУМБ з алеями магнолій, мешканці не вважають розвитком міста. Адже цим самим запевняють, що чиновники створюють ілюзію виконаних робіт та «витрачених» коштів. Горішньоплавнівська влада визнає себе передовим містом в сфері житлово-комунальних послуг. Але в чому: підмітанні вулиць, теплопостачанні, відведенні каналізаційних стоків? Жителі розуміють, що це «пастка для уваги».

До позитивного віднесли те, що у школах заборонили ЗБИРАННЯ ГРОШЕЙ З БАТЬКІВ . Також, читачі відмічають, що вони все одно продовжують скуповувати все необхідне для навчання дітей і нести до школи, доходить навіть до банального — крейди.

Висновок з листівок горішньоплавнян можна зробити один – людей не чують і не хочуть чути!

Враховуючи те, що редакція «Прозорий Погляд» глибше та досконаліше вивчає роботу влади, ми прокоментуємо власну думку.

Отже, СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ . Колосальні суми міського бюджету виділили на 840 світильників. Порахувавши — за одну одиницю віддали майже 9 тисяч гривень. В свою чергу, Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат також встановив на підприємстві сучасне освітлення. Але сума за 1 світильник була втричі дешевшою. Пояснювати, чому пан Биков вирішив заключити договір на виконання робіт з київською фірмою «Модерн Телеком Інжиніринг», яка пов’язана з нардепом Костянтином Жеваго, вважаємо безглуздо.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛИЦІ ГІРНИКІВ коштував горішньоплавнянам 10 млн. грн. Звісно, дороги робити потрібно! Ніхто не заперечує. Для цього важливо мати здоровий глузд, але цим похвастатись наша міська влада, на превеликий жаль, не може. Зауважимо, кошти департаменту житлово-комунального господарства, в особі директора ДЖКГ Василюка Петра Борисовича, були виділені на проведення робіт ще у лютому 2016 року, за рішенням міськради шостої сесії сьомого скликання «Про внесення змін до Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Комсомольська на 2016 рік» від 16.02.2016 р., але поки вирішували, яка «своя» фірма «освоїть» бюджетні кошти – настала морозна осінь.

Цікаво і те, що 17 червня цього року працівники комунального підприємства «СпецЕко» здійснили черговий ямковий ремонт проїжджої частини на вулиці Гірників, а потім вирішили вдруге, але вже капітально відремонтувати дорогу, не дотримуючись правил температурного режиму. Сподіваємось, що даний відрізок дороги прослужить довго, але дивлячись як дотримувались норм та правил укладання асфальту, ніхто не здивується, якщо скоро почнуть ремонтувати її знову.

Теж саме стосується і реконструкції тротуарів і пішохідних доріжок шляхом ВЛАШТУВАННЯ ВЕЛОДОРІЖОК на вул. Добровольського за 1,7 млн. грн. Дані роботи виконувались на початку грудня, коли вже Горішні Плавні були всюди вкриті снігом.

Чесно кажучи: і смішно і сльози навертаються, бо зачіпати тему ГРОМАДС Ь КОГО ТУАЛЕТУ за 2 мільйони важко. За 2016 рік, це, мабуть найбезглуздіше витрачання бюджетних коштів, окрім цяцьок для чиновників Горішніх Плавнів. Навряд чи людина, яка гулятиме центром міста, буде бігти на Набережну, щоб справити нужду. Звісно за 2 мільйони, можна було б по усьому місту зробити багато вуличних мобільних туалетів, як це роблять в інших містах.

До основних прорахунків міського голови варто віднести те, що він доволі часто говорить одне, а на справах бачимо зовсім інше. Це, наприклад, стосується ФАРБУВАННЯ ПІШОХОДНОГО МОСТУ через озеро біля Свято-Миколаївського собору. Майже 500 тис. грн виділили, але роботу так ніхто і не завершив.

Практично 3 мільйони гривень «освоюють» на БЛАГОУСТРІЙ берегової ділянки Дніпродзержинського водосховища в районі зони відпочинку ВЗДОВЖ НАБЕРЕЖНОЇ від рятувальної станції до човнового. Горішньоплавнівський голова має намір облаштувати дане місце для паркування водних суден, зробити територію для пляжного відпочинку, побудувати кафе та водні атракціони. Але чи буде це задоволення доступним по кишені мешканцям – питання риторичне.

Обурюють постійні «підводні камені», які відбуваються під час проведення тендерів. До уваги візьмемо РЕКОНСТРУКЦІЮ ІСНУЮЧОГО ЗВАЛИЩА ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ з облаштуванням сортувальної лінії. Розмір бюджетного призначення понад 257 мільйонів гривень. Вирішити, яка організація буде виконувати роботу, директор департаменту житлово-комунального господарства Петро Василюк, ніяк не може. Зміни до документації конкурсних торгів переписуються вже вчетверте. Можна припустити, що в такий спосіб, тендерні пропозиції прописуються для конкретного підприємства, яке має виграти торги.

Одне з приємних змін міста – це те, що нарешті ЗАСИПАЛИ КОТЛОВАН НАПРОТИ БАЗАРУ . Передусім дивно, чому чиновники не зобов’язали підприємця, який викопав яму, засипати її за власні кошти. Адже усі роботи виконано із бюджетної скарбнички.

Зважуючи окреслені вище здобутки та прорахунки у виконанні поставлених перед собою завдань, мобілізацію депутатського корпусу на свою підтримку — загалом перший рік діяльності Дмитра Бикова на посаді Горішньоплавнівського міського голови варто оцінювати як задовільно, оскільки помітні досить суттєві помилки.

На звершення додамо, що безпосередня діяльність посадової особи має суттєві відмінності від бачення роботи кандидата, тому у цьому випадку вчергове підтверджується принцип, що «місце сидіння визначає спосіб мислення».

P.S. Розуміючи можливу позицію представників влади, хочемо зазначити: ми платимо дуже не маленькі податки і бюджет отримує чималенькі надходження. Але обрані нами можновладці не завжди чітко усвідомлюють свої зобов’язання і відповідальність. Вони не розуміють, що ми не будемо мовчки дивитись, як наші гроші осідають у чиїхось кишенях. Місцеві чиновники, перш за все, повинні запам’ятати – слід якісно та сумлінно виконувати свої робочі обов’язки та забезпечувати гідний рівень життя містян.