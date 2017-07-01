Рівень безробіття в Україні перевищив 10%

01.07.2017 Поділитися

Рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці (МОП) для осіб у віці від 15 до 70 років, в першому кварталі 2017 року зріс до 10,1% або 1 800 000 осіб, у порівнянні з 9,9% за підсумками 2016 роки (1 770 000 осіб), пише «УНІАН».

У порівнянні з першим кварталом 2016 року показник безробіття виріс також на 0,2 п.п. При цьому показник безробіття для людей працездатного віку (жінки у віці 15-58 років і чоловіки у віці 15-59 років) за підсумками січня-березня 2017 року склав 10,5%.

У Держстаті відзначили, що рівень зайнятості населення у віці 15-70 років у порівнянні з даними попереднього року зменшився на 0,4 п.п. і склав 55,2%, або 15 900 000 осіб, а серед населення працездатного віку – на 0,1 п.п. і склав 63,3%.

Дані наведені без анексованого Росією Криму та окупованих ними ж районів Донбасу.

Відділ моніторингу