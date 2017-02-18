Роковини розстрілів: в Україні вшановують загиблих протестувальників Майдану

18.02.2017 Поділитися

З 18 по 21 лютого 2014 року в центрі Києва сталися трагічні зіткнення.

Три роки тому на Майдані в центрі столиці внаслідок зіткнень загинули 73 мирних жителі та 11 правоохоронців. Тоді вщент згорів будинок Профспілок, а столичний метрополітен зупинився. Загалом постраждало понад 600 людей.

Від 18 до 22 лютого в Україні вшановують подвиг загиблих Героїв Небесної сотні під час Революції гідності.

Так, на 10:30 18 лютого у Києві запланована пам'ятна хода місцями найбільших сутичок від Українського дому до вул. Інститутської для вшанування загиблих на Майдані.

Загалом масові заходи триватимуть до 22 лютого. Глава ДСНС Микола Чечоткін зазначив, що задля безпеки залучать близько 7 тисяч осіб особового складу та 2 тисячі одиниць техніки.

Столичні правоохоронці впродовж 18-22 лютого під час жалобних заходів з нагоди третіх роковин розстрілу активістів Євромайдану у центрі Києва встановлять металеві рамки та металошукачі, а на в'їздах до міста фільтраційні блокпости.

20 лютого силовиками було вбито найбільше активістів. Цей день указом Президента України Петра Порошенка офіційно встановлено пам'ятним.

Як відомо, 21 лютого 2014 року українська влада юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Того ж дня відбулися прощання з Героями Небесної сотні.

У результаті кривавих протистоянь активістів та силовиків 22 лютого Верховна Рада відсторонила від виконання обов'язків президента Віктора Януковича. Тоді ж призначили дострокові президентські вибори на 25 травня 2014 року.

Віктор Карпенко