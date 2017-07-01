Російське радіо почала заполонювати українська мова

01.07.2017 Поділитися

На російській радіостанції «Ехо Москви» вийшов перший випуск україномовної програми. Зазначимо, що автори програми – Матвій Ганапольський, Олексій Соломін та Олексій Наришкін – передумали називати програму «А шо там у хохлов», замість цього назвавши її «Шо там у них».

До речі, з трьох ведучих українською вміє говорити тільки один – Ганапольський. Як видно на відеозаписі ефіру, Ганапольський добре володіє українською мовою, тому він говорив майже всю програму. Його колеги-ведучі знають лише окремі слова українською і не вміють їх вимовляти. Програма вийшла беззмістовною.

Значну її частину зайняла розповідь Ганапольського про те, що українською мовою можна привітатися словами «вітаю вас», «добрий день» чи «доброго дня». Також він пояснював своїм колегам та радіослухачам, що означають такі слова, як: «тобто», «товариство», «пані та панове».

В кінці програми Ганапольський пообіцяв, що пізніше «Шо там у них» стане більш інформативною.

Відділ моніторингу