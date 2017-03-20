Російські банки намагаються продати свої українські активи – НБУ

20.03.2017 Поділитися

Усі «дочки» російських банків в Україні ведуть переговори про можливий продаж, заявила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.

– По-перше ми абсолютно точно знаємо, що всі банки з державним російським капіталом, які працюють сьогодні в Україні, ведуть переговори про потенційно можливий продаж, – сказала вона.

За її словами НБУ вважає, що це найкращий спосіб покинути ринок України, так як про якийсь подальший розвиток цих банків на території України в умовах санкцій говорити не можна.

– Звичайно, це цивілізований спосіб продати банк. При цьому він працюватиме далі. Він буде так само кредитувати економіку, обслуговувати клієнтів, але у нього буде інший власник і тим самим перспективи розвитку для нього відкриються, – зазначила Рожкова.

Нагадаємо, 16 березня президент Порошенко ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про застосування санкцій проти банків із російським капіталом, що працюють в Україні.

Санкції терміном на один рік будуть застосовані до «Сбербанку», «ВіЕс Банку», «Промінвестбанку», банку «ВТБ», «БМ Банку». Їм заборонили виводити свій капітал за межі України на користь пов'язаних з ними осіб. Державним підприємствам і установам заборонено розміщувати кошти в цих банках.

Віктор Карпенко