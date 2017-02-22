Російський мільярдер Фукс скупив украдене Ставицьким майно «Полтаванафтогазгеології»

22.02.2017 Поділитися

У 2006 році попри арешт і заборону на відчуження всього майна ДП НАК «Надра України» «Полтаванафтогазгеологія», накладені виконавчою службою Полтавської області в рамках зведеного виконавчого провадження, тодішній керівник НАК «Надра України» Едуард Ставицький передав майно, спецдозволи на використання надр підприємства, підряди на буріння та капітальні ремонти новоствореній ним та його компаньйонами компанії «Голден Деррік». У той же час Ставицький украв у «Полтаванафтогазгеології» спецдозвіл на стратегічне для держави Сахалінське родовище, тільки підраховані запаси на якому налічували більше 30 млрд. куб. м. газу.

Щоб вивести родовище зі стратегічних запасів держави, Ставицький, Присяжнюк, Медведчук, Аваков, Коломойський, Котвицький, Данілов, Льовочкін, Фурсін, Фокін фальсифікували геологічні дані по запасах родовища, зменшивши їх у два рази. Зазначені особи в рамках спільної діяльності експлуатували родовище на віджатих у «Полтаванафтогазгеології» свердловинах, отримуючи багатомільйонні прибутки.

Цими діями Ставицький фактично вкрав у держави підприємство «Полтаванафтогазгеологія», нанісши державі орієнтовних збитків на суму понад 2 млрд доларів, не враховуючи вартості спецдозволів. Про це незабаром на «Останньому Бастіоні».

Десятки газових родовищ в Україні, в тому числі найбільше з них — Сахалінське, взяли курс на російського мільярдера Павла Фукса. Останні два роки росіянин скуповував активи у соратників Віктора Януковича — Едуарда Ставицького та Юрія Бойка, повідомляє «Європейська правда».

Публікуємо статтю Дмитра Рясного для «ЄП» мовою оригіналу.

На газовом небосклоне Украины зажглась новая звезда: основатель MosCityGroup Павел Фукс. За последние два года этот российский миллиардер скупил пачку отечественных газодобывающих компаний у энергетических фаворитов Виктора Януковича — Эдуарда Ставицкого и Юрия Бойко.

Теперь Фукс — один из лидеров в чете частных распорядителей залежей природного газа, на руках которого потенциал из десяти месторождений, включая крупнейшее в Украине — Сахалинское.

Главным оппонентом Фукса считается команда министра Арсена Авакова, у которой при Януковиче отобрали часть бизнеса, а сейчас благополучно его продали. Таким образом, россиянину точно не будет скучно, но к борьбе за недра он уже подготовился, записав в партнеры самых влиятельных резидентов Украины.

Road show

Чтобы очертить круг связей владельца проекта "Москва-Сити" Павла Фукса в Украине, достаточно двух коротких эпизодов из его жизни.

23 августа 2016 года в аэропорту "Жуляны" журналисты "Радио Свобода" фиксируют самолет Gulfstream G280, которым Фукс прилетел вместе с депутатом парламентской группы "Відродження" Виталием Хомутынником — главной политической опорой Игоря Коломойского.

Через несколько недель Фукса снова замечают в "Жулянах". На этот раз он прибыл сам. Однако на выходе из терминала аэропорта сел в автомобиль с госномером АА0006ВР, который зарегистрирован на Григория Суркиса — главного представителя энергетических интересов Игоря Кононенко.

Те, кто заявляют, что диалог между Киевом и Москвой нужно восстанавливать, явно не знают, о чем говорят: он просто не прекращался. В случае с Павлом Фуксом на это действительно есть веские основания.

В его интерпретации частые визиты в Украину связаны с планами строительства музея, посвященного трагическим событиям в "Бабьем яру".

"Это социально значимый проект для страны. Он ее сплотит. Нас в этом поддерживают все: и Администрация (президента. — ЭП) — Борис Ложкин, и президент", — заявил Фукс осенью 2016 года в интервью каналу NewsOne.

Правда, кроме этого проекта основателю MosCityGroup придется отвлекаться на второстепенный — управление украинской энергетической империей, которую он создал в течение двух последних лет. Этим Фукс обязан воле случая, а именно бегству Януковича в Россию, которое враз оголило тылы членов его команды.

Так, газодобывающий бизнес Фукса в Украине представляет собой сборную солянку активов выходцев из Партии регионов.

По данным источников ЭП, у Бойко и его бизнес-партнеров Юлия Иоффе и Ивана Фурсина структуры Фукса полностью выкупили ООО "ДВ нефтегазодобывающая компания" и 51% ЧАО "Девон". У Ставицкого — 67% ООО "Голден Деррик" и 22,5% ПАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение".

Билет на войну

Решение Фукса скупить активы опальных оппозиционеров неоднозначно. Со стороны его M&A-активность выглядит как поведение корпоративного "санитара леса", подбирающего за ослабленными игроками все активы без разбору.

Например, главными производственными активами фирмы "ДВ нефтегазодобывающая компания" считаются теплоэлектроцентраль "Эсхар" в Харькове и шахта "Должанская-капитальная" в Луганской области.

До войны на Донбассе это был такой себе мини-ДТЭК, в котором уголь поставлялся на родственное энергогенерирующее предприятие. Однако после начала боевых действий эта вертикальная интеграция сломалась. В 2014 году шахта перешла под контроль сепаратистов, которые порезали ее на металл.

Теперь Фуксу приходится искать поставщика угля на "Эсхар". "С нами переговоры по этому поводу тоже были", — сообщил ЭП один из сотрудников ДТЭК.

Павел Фукс (третий справа) в Киеве на открытии мемориала

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Оформляя на себя компании "регионалов", Фукс скупал и их проблемы. Впрочем, по словам собеседников ЭП на рынке, российский бизнесмен, на самом деле, знает, что делает.

Во-первых, отмечает один из источников, сделки проводились с большим дисконтом.

Во-вторых, в действиях владельца MosCityGroup прослеживается четкая последовательность. Три из четырех приобретенных им компаний — "Укрнефтебурение", "Голден Деррик" и "Девон" — являются участницами одного высокорентабельного проекта — разработки Сахалинского газового месторождения в Харьковской области.

"Сахалинка" — крупнейшая площадка углеводородов в стране. Ее доказанные запасы — 15 млрд куб м газа, 1,7 млн тонн конденсата и примерно столько же нефти. Однако ее резервы — ее же и проклятие: со времен обретения Украиной независимости за право доступа к ним идет бесконечная череда войн.

При Януковиче-президенте противостояние шло по трем фронтам. Участником первого было "Укрнефтебурение". Эта компания оказалась перед угрозой аннулирования разрешения на пользование недрами месторождения.

Второй эпизод касался ЧАО "Девон", ООО "Сириус-1" (через его учредителя Павла Овчаренко контролируется Игорем Коломойским) и ООО "Сахалинское" (через его основателя Игоря Котвицкого считается близким Арсену Авакову).

Все эти компании были поставлены в известность о планах по расторжению договоров о совместной деятельности с государственной НАК "Надра Украины", на основании которых они работали на "Сахалинке".

Третий прецедент касался "Надр Украины". Эта госкомпания заявила о желании продать свою долю в совместных проектах с "Девон", "Сириус-1" и "Сахалинское".

Результат всех трех процессов оказался один: тотальная смена собственников. Пакет Витольда Фокина и его партнеров в "Девон" (51%) отошел структурам, близким к команде Бойко, а часть доли Злочевского и Коломойского в "Укрнефтебурении" (45%) стала собственностью группы Ставицкого.

При этом владельцем пая НАК "Надра Украины" в договорах о совместной деятельности с "Девон", "Сириус-1" и "Сахалинское" стало ООО "Голден деррик" — компания, у истоков создания которой стояли структуры Ставицкого.

Бегство Януковича в Россию давало шанс ущемленным в его каденцию отмотать ситуацию назад. Поэтому у команд Ставицкого и Бойко не было другого выхода кроме как работать на опережение, продав свои активы третьему лицу.

Источники ЭП предполагают, что Фукс вошел в украинскую газодобычу задолго до революции-2014, а его интересы в этой нише представлял российский бизнесмен Владимир Татарчук.