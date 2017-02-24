Росія мобілізувала елітну групу кібер-воїнів

24.02.2017 Поділитися

Хакерська група «APT28», яка є підрозділом Головного розвідувального управління Генштабу РФ, активна, як мінімум, протягом десяти років та встигла завдати шкоди найбільш вразливим і важливим військовим та дипломатичним організаціям на Заході. Про це йдеться в аналізі британського видання «The Financial Times».

Журналісти цього видання провели розмови із більш ніж десятком провідних фахівців зі знанням діяльності хакерської групи «APT28», включаючи вище керівництво розвідок та військових посадових осіб, а також цивільних експертів щодо інформаційної безпеки, які мають досвід з перших рук щодо хакерських атак.

– Москва послідовно заперечує свою причетність до «APT28», – повідомляє «The Financial Times».

Видання згадує одну з перших серйозних кібер-атак, здійснену ще у 2015 році групою «APT28» на «TV5Monde», четверту найбільшу французьку телевізійну мережу, після BBC, CNN та MTV.

– Після хакерської атаки на французьку TV5Monde у 2015 році, прокремлівська APT28 стала сміливішою у виборі цілі для атаки, – йдеться у повідомленні «The Financial Times».

За даними аналітиків з питань кібер-безпеки, попередніми мішенями групи були «Academi» (або «Блеквотер»), одна з найбільших приватних військових компаній США; Міністерства оборони Франції та Угорщини, військові аташе НАТО, ОБСЄ, Державний департамент США та інші.

Видання також згадує зухвалу операцію групи «APT28» під час передвиборної кампанії в США, коли відбулася атака на Національний комітет Демократичної партії для дискредитації Гілларі Клінтон.

– Багато хто побоюється, що діяльність групи далека від завершення, – зазначає видання.

За словами одного з чиновників НАТО, минулого року кількість кібер-атак на Альянс зросла на 60%.

Крім того, як повідомило високопоставлене джерело в Єврокомісії, атаки на інституції ЄС збільшилися на 20% відсотків.

Повідомляється також, що у середу міністр оборони Росії Сергій Шойгу підтвердив існування «інформаційних військ», які, за чутками, існують протягом багатьох років, але офіційні особи довго заперечували таку інформацію.

За інформацією «Коммерсантъ», Росія витрачає щорічно 300 млн. доларів на «кібер-армію», де задіяно близько тисячі осіб.

Як відомо, розвідка США переконана, що за кібератаками на системи електронного листування осіб та установ у США, включно із зламами електронних ящиків політичних організацій, стоїть уряд Росії.

Зазначимо, що група «APT28» пов'язана також із такими назвами як Sofacy Group, Pawn Storm, Fancy Bear та Sednit.

Відділ моніторингу