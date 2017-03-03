Росія на 25 млн закупила прапорів для поховань військових

03.03.2017 Поділитися

Міністерство оборони РФ закуповує 49 тис. полотнищ державного прапора Росії на суму 25 млн рублів для оформлення трун, пише «Газета.ру». Усього ж у 2017 році відомство планує витратити до 6,3 млрд рублів на ритуальні послуги: підтримку військових поховань, встановлення надгробків і пам’ятників.

За даними офіцера, ім’я якого видання не наводить, першоджерело вказує, що з ритуальними прапорами і військовими почестями ховають не тільки військовослужбовців, але і цілий ряд інших категорій громадян.

«Військове відомство – це величезна структура. Є багато військових пенсіонерів, ветеранів, яких також належить ховати з військовими почестями, – пояснює співрозмовник. – Крім того, далеко не завжди військовослужбовці гинуть на полі бою».

Також з військовими почестями перепоховують рештки загиблих бійців Червоної армії під час Великої Вітчизняної війни, які до сих пір знаходять шукачі. «Так що ці прапори призначені не тільки для тих, хто бере участь у військових операціях в наш час», – каже офіцер.

Після того, як прапори будуть закуплені, їх доставлять за чотирма адресами: 22,8 тис. полотнищ надійдуть на склади в Щолково; 8,2 тис. – у Ростов на Дону; 15,8 тис. – у Єкатеринбург; 2,2 тис. – до Хабаровська.

Тим часом в 2016 році видання «РБК» з покликанням на цифри Міноборони писало, що військове відомство РФ щорічно збільшує витрати, пов’язані з похованням і ритуальними послугами. Так, згідно з даними Міноборони, з 2013 по 2015 рік відомство щорічно виділяло на витрати за статтею «Відшкодування витрат на поховання» близько 5 млрд рублів. У 2016 році сума витрат на поховання зросла до 5,9 млрд рублів. У 2017 році планується витратити до 6,3 млрд рублів.