Росія передала Україні 12 в’язнів, засуджених у Криму

17.03.2017 Поділитися

Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) РФ передала українській стороні 12 громадян України, які відбували покарання в Криму на момент його анексії Росією – повідомляє «Громадське».

Передача засуджених відбулася в Білгородській області в присутності уповноваженого з прав людини в РФ Татьяни Москалькової. Тут арештовані мають продовжити відбування покарання.

Також на передачі була присутня український омбудсмен Валерія Лутковська.

Раніше повідомлялось, на підконтрольну Україні територію 3 березня повернуть 12 в'язнів з Криму. Але у цей день передача засуджених не відбулася. У Росії це пояснили технічними причинами.

Віктор Карпенко