Росія продає крадене з Донбасу вугілля за допомогою України: деталі схеми

02.11.2017

Російський Новошахтинськ є одним з пунктів прийому донбаського вугілля.

З середини жовтня Росія почала експортні продажі вугілля, видобутого в зоні АТО. Експорт здійснюється до Польщі транзитом через територію України.

Так, протягом другої декади жовтня за цією схемою з території Росії до Польщі було поставлено 45 вагонів з вугіллям (більше 3 тис тонн антрациту). Пунктом відправлення вантажу є залізнична станція "Несветай" (м. Новошахтинськ, РФ), з якої вагони потрапляють на прикордонну залізничну станцію "Соловей" (Білгородська обл., РФ) і в'їжджають на територію України через станцію "Тополі" ( Харківська обл.). Надалі ці ж вагони в'їжджали з України на територію Польщі через прикордонний перехід "Ізов-Хрубешів".

Цю інформацію підтверджують дані РЗД. З них видно, що вагони з антрацитом зі станції "Несветай" в'їжджають до України через прикордонний перехід "Соловей" – "Тополі". Кінцевим пунктом призначення цього вантажу є залізнична станція "Ізов" (Польща).

Російський Новошахтинськ – місто із законсервованою гірничодобувною промисловістю. Остання шахта тут була закрита більше п'яти років тому. За 25 км від Новошахтинська знаходиться КПП "Довжанський" (Луганська обл.), через який здійснюється вивезення вугілля із зони АТО до РФ.

Новошахтинськ є одним з пунктів прийому краденого донбаського вугілля. Про початок поставок краденого українського вугілля в Польщу стало відомо в перших числах жовтня. На той момент ці операції здійснювалися через територію Білорусі.

Hагадаємо, раніше Кшиштоф Тхужевський підтвердив ввезення до Польщі антрациту з окупованих районів Донбасу. За словами Тхужевського, до Польщу всього завезли 11 тис. тонн такого вугілля. Тоді голова Міненерговугілля України Насалик назвав ситуацію "дуже неприємною". Пізніше Насалик заявив, що за фактом поставки вугілля з ОРДЛО до Польщі буде проведена перевірка і надалі такі поставки будуть заборонені.

При цьому Міненерговугілля направило інформацію про варіанти і можливості ідентифікації вугілля з ОРДЛО в посольства України в Туреччині, Нідерландах, Іспанії, Молдові, Болгарії, Бельгії, Польщі та Румунії для прийняття всіх можливих заходів щодо інформування місцевих портів, митних органів, існуючих і потенційних покупців.