Росія vs Білорусь. Кремль готує силовий переворот?

29.12.2016 Поділитися

Раптовий демарш президента Білорусії Олександра Лукашенка, викликаний відмовою їхати на саміт Євразійської економічної ради в Росію, продиктований ризиком державного перевороту в Білорусі, який готує Путін. Про це заявив білоруський опозиційний політик Дмитро Бондаренко.

Він повідомив, що Лукашенко отримав інформацію про державний переворот і замість поїздки на саміт до Росії, демонстративно провів нараду з силовими органами країни.

На доказ цієї версії Бондаренко розповів про декілька точок напруги між Путіним і Лукашенком. При цьому Кремль вже прийняв рішення скинути Лукашенка через постійні проблеми і незговірливість останнього.

Кремль перейшов до плану усунення Лукашенка і прийняв одразу два болючих рішення для колишнього союзника Путіна – підконтрольний Росії Євразійський банк відмовив Мінську в кредиті, а пізніше Путін затвердив відмову у виділенні кількох мільйонів тонн нафти на місцеві НПЗ.

Два потужних економічних удари значно погіршили економічну основу Лукашенко. Прагнучи застрахувати себе від перевороту, білоруський лідер провів відразу кілька відставок серед силовиків країни, страхуючись від перевороту.

Раніше окремі експерти повідомляли, що між Путіним і Лукашенком назріває великий скандал, і що в Росії заговорили про можливість захоплення Білорусі.

Відділ моніторингу