Рослинне рішення проти голоду

15.01.2017 Поділитися

Про автора: Барбара Унмюсіг (нім.: Barbara Unmüßig) – президент фонду імені Гайнріха Бьолля (Heinrich-Böll-Stiftung).

Те, як ми харчуємося в індустріалізованих світі нездорово, несправедливо і нестійко. Величезна кількість м'яса, яке ми споживаємо, випускається в сумнівних екологічних, етичних і соціальних умовах. І сьогодні наша промислова модель з виробництва м'яса експортується на глобальний південь - особливо в Індію і Китай.

У всьому світі, щорічно виготовляється 300 мільйонів тонн м'яса, і за оцінками Продовольчої і сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй, якщо попит і далі зростатиме нинішніми темпами, до 2050 року річна кількість збільшиться до 455 млн тонн. Такі великі обсяги м'яса можуть бути виготовлені тільки в промислових масштабах і при високих соціальних, політичних і екологічних витратах.

Виробництво м'яса є надзвичайно неефективним використанням сільськогосподарських земель, тому що для корму худоби необхідно набагато більше рослинної їжі, ніж нам було б необхідно, щоб прогодувати себе, харчуючись безпосередньо їжею рослинного походження. Наприклад, виробництво одного кілограма курячого м'яса, свинини або яловичини вимагає 1,6, трьох і восьми кілограмів корму для тварин, відповідно. Це підбурює фермерів і виробників кормів для тварин один проти одного в жорсткій конкуренції за землю.

У той же час, виробництво сої - найважливіший в світі злак для корму тварин - зросло з 130 млн тонн у 1996 році до 270 мільйонів тонн у 2015 році, з 80% продукції йде на виробництво м'яса, особливо в Китаї (70 млн тонн) і Європі (31 млн тонн). Це розширення соєвого сільського господарства, як результат зростаючого попиту на м'ясо, веде до зростання вартості землі. Отже, на глобальному півдні, загальна земля приватизується, тропічні ліси знищуються для того, щоб звільнити місце для сільськогосподарського обробітку, а міжнародні агропідприємства експропріюють землі, на які одна третина людей в світі до сих пір покладається, як на засоби до існування.

Виробництво тваринницьких кормів, а також інтенсивна обробка сільськогосподарських угідь, необхідних для виробництва, не тільки руйнують екосистеми і скорочують біо-різноманіття; вони також сприяють зміні клімату. У всьому світі, наша промислова система сільського господарства виробляє, за оцінками, 14% світових викидів парникових газів; включаючи викиди побічно пов'язані з вирубкою лісів, а ті, що пов'язані з виробництвом добрив, збільшують цю частку до 24%. Більш того, широке використання добрив і пестицидів - 99% в світі сої генетично модифіковано і регулярно оброблено пестицидами, - також забруднюють джерела підземних вод, знищують біологічне різноманіття і розмивають ґрунт.

Ми більше не можемо ігнорувати зовнішні витрати цієї системи. Якщо ми серйозно ставимося до вирішення проблеми зміни клімату і забезпечення права кожної людини на правильне харчування і продовольчу безпеку, ми повинні оскаржити презумпцію, що промислова сільськогосподарська модель, не кажучи вже про м'ясо, необхідна, щоб прогодувати світ.

Насправді, ця презумпція не має великого сенсу. За оцінками Програми ООН з навколишнього середовища, до 2050 року площа рівна чогось середньому між розміром Бразилії і Індії повинна бути перепрофільована в сільськогосподарські угіддя, якщо нинішні тенденції споживання продуктів харчування продовжаться. Але, якщо на той час, очікувані 9,6 мільярдів чоловік, які населять планету, харчувалися б рослинною їжею, промислове виробництво м'яса могло б бути припинено, і всіх можна було б прогодувати без необхідності будь-яких додаткових сільськогосподарських земель.

Для багатьох людей, конкуренція за землю є боротьбою за виживання. Доступ до землі, яка розподілена ще більш нерівномірно, ніж доходи, є вирішальним фактором чиїхось страждань від недоїдання: 20% голодуючих сімей не володіють землею, а 50% людей, які відчувають почуття голоду, є дрібними фермерами.

Виробничі ланцюжки системи сільськогосподарського виробництва повинні бути замінені місцевими, децентралізованими і стійкими виробничими ланцюжками. Обов'язком урядів є віддати пріоритет праву людей на харчування та продовольче забезпечення над приватними економічними інтересами.

Люди не повинні тратити свої гроші на прожиття і продовольчу безпеку на користь прибутку агробізнесу.

Для переходу до екологічно стійкої і соціально справедливої сільськогосподарської моделі, ми можемо використовувати існуючі політичні структури, такі як Спільна аграрна політика Європейського Союзу. В її нинішньому вигляді, великі промислові виробники м'яса широко використовують субсидії ЄС; але ці субсидії могли б бути перенаправлені в якості інвестицій в децентралізацію м'ясних і зернових виробничих ланцюжків, які дотримуються більш стійкої моделі.

Це зажадає визнання того, що реалістичні альтернативи промислового сільського господарства існують. Наприклад, "агроекологія" - система, заснована на традиційних знаннях і знаннях корінних народів, які передаються через покоління - легко адаптується до всіх географічних обставин. Більш того, в 2006 році Жюль Досить з Університету Ессекса прийшов до висновку, що цей спосіб виробництва може збільшити врожайність на 79%.

Але, для реалізації цього переходу, уряди повинні забезпечити, щоб всі люди мали гарантований доступ до землі і питній воді, їм також необхідно створити політичні структури по екологічному та соціальному сприяння тільки сільськогосподарським моделям - які, за визначенням, виключають промислове сільське господарство.

Завдання прогодувати кожну людини не слід розглядати як протилежність - або як щось виключає - питання соціальної справедливості і майбутнє планети. Бідність, недоїдання і голод є результатом політики, а не дефіциту.

Відділ моніторингу,

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