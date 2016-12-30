Розклад руху громадського транспорту в Полтаві на зимові свята

30.12.2016 Поділитися

Міський пасажирський транспорт курсуватиме Полтавою за подовженим графіком в Новорічну ніч та на Різдво.

У ніч з 31 грудня на 1 січня 2 кільцевих автобуси та 6 тролейбусів розвозитимуть громадян до 5.00 ранку. У ніч з 6 січня на 7 січня – до 2.00 ночі.

Тролейбус здійснюватиме маршрут за напрямком «Підвенний вокзал – Центр – м.н – Браїлки – м-н Половки – м-н Алмазний – Південний вокзал». Кільцевий автобус працюватиме за звичним маршрутом.