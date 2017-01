Розумні люди вимирають – генетики

Дослідники підтвердили тезу про те, що у розумних людей народжується значно менше дітей, ніж у власників більш низького інтелекту. Про це повідомляє Naked Science.

Про те, що в країнах з найкращою освітою і найбільш високим рівнем життя народжуваність менше, ніж в країнах т. зв. «Третього світу», відомо давно. Тепер же вчені вирішили з'ясувати, скільки дітей народжується у людей з різними показниками IQ в рамках однієї країни - Ісландії. Результати були викладені в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко про це повідомляє The Guardian.

Генетик Карі Стефанссон (Kari Stefansson) і його колеги з компанії deCODE виявили мутації і варіації в ДНК, які були пов'язані з хорошою успішністю в навчальних закладах або ж просто з високими інтелектуальними здібностями. Використовуючи банк даних deCODE, вчені проаналізували дрібні мутації в ДНК у приблизно 110 тис. ісландців. Аналізувалися також показники успішності цих людей.

Як і очікувалося, високий інтелект явно не сприяв появі на світ більшого числа нащадків. Чим більше «розумних» генів містив геном тієї чи іншої людини, чим менше спадкоємців він залишив після себе. У середньому, у носіїв «розумних» генів народилося на 6% менше дітей, ніж у людей, які не вирізняються високим інтелектом.

Отримані висновки, на думку вчених, говорять про те, що в біологічному плані бути розумним вкрай невигідно. Людина з невисоким показником IQ має набагато більше шансів завести дітей. Дослідники також вважають, що розумні люди поступово вимирають: якщо проводити паралель з 1990 роком, то кількість носіїв комбінацій великого числа «розумних» генів знизилося. Однак не так сильно, щоб це можна було вважати трагедією. В середньому за одне десятиліття IQ ісландців падає максимум на 0,04 бала. Так що населення острівної держави явно не «отупіє» за кілька поколінь

Фахівці проекту deCODE також роблять акцент на тому, що за інтелектуальний розвиток відповідають не тільки гени, але і навколишні умови, зокрема сім'я.

Відділ моніторингу