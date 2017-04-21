Саботаж чи захист інтересів громад Полтавщини?

21.04.2017 Поділитися

Практично на кожній сесії Полтавської обласної ради нинішнього скликання в поряду денному є питання про надання спецдозволів на дослідження та промислову розробку газонафтових родовищ на території Полтавської області. Однак починаючи з 2015 року жодного такого дозволу ні державні, ні приватні компанії не отримали. Про це розмова з депутатом облради, фермером з Лохвиччини Віктором Щуровим.

– Вікторе Степановичу, не знаю, як кому, а мені особисто у більшості випадків імпонує робота депутатського корпусу VII скликання. Додає плюсів постійна присутність під час пленарних засідань представників громадськості й те, що відповідно до оновленого регламенту облради їм дають можливість виступити не в кінці, не в «різному», а на початку пленарного засідання. Адже найчастіше представники тієї чи іншої громади приходять до трибуни не дифірамби співати владі. Не перший рік питання наданнядозволів на розробку та видобуток вуглеводнів викликають шквал емоцій у сесійнній залі. Нерідко після сесії в ЗМІ можна прочитати заголовки на кшталт: «Депутати вкотре саботували надрові питання». Що, справді саботують?

– Депутатам VII скликання довелося пройти нелегкий шлях боротьби, відстоюючи право місцевих громад на реальне й гідне відшкодування нафтогазовим комплексом збитків від своєї діяльності. Багато в чому саме завдяки принциповій позиції депутатського корпусу маємо сьогодні підписаний Президентом закон про рентну плату, який вступить у силу з 1 січня 2018 року. Більшість депутатів усвідомлює, що державі потрібні нафта й газ, але, вибачте, не будь-якою ціною і не в обхід інтересів громади. Саме під час голосування за надання чи ненадання таких дозволів чітко визначилося коло депутатів-політиків у обласній раді, які кажуть одне, думають друге, а голосують за третє. Виходить, що політика в нас, як було і раніше, лишається брудною й хитрою штукою. За ненадання дозволу «Укргазвидобуванню» на останній сесії, що відбулася 6 березня, проголосували всі, тут була одностайність. Хоч, як на мій погляд, державні підприємства мали б отримувати дозволи у першу чергу. Але ж при цьому івони самі давно повинні були «повернутися обличчям» до проблем області. До проблем тих населених пунктів, де знаходяться їхні виробничі потужності. Ми знаємо, наскільки це актуально, зокрема, для Лохвицького району, коли мова йде про забезпечення питною водою, ліквідацію шламозвалищ тощо. Впевнений, що непорозуміння із державними підприємствами врешті-решт будуть усунені. Шкода тільки, що вони втрачають час, а громади – кошти. А от із приватними компаніями ситуація складається інакше. Вони мовбито готові йти назустріч, сплачувати кошти місцевим громадам, районним та обласній радам, незважаючи на те, що закон про ренту вступить в силу тільки у 2018 році. Однак до приватних компаній ми маємо ставитися прискіпливіше, врешті-решт маємо право знати, що вони з себе являють і хто за ними стоїть. Наприклад, із відкритих джерел стало відомо, що ТОВ «Аркона Газ-Енергія», яке є одним із претендентів на отримання дозволу, було зареєстроване у 2015 році в місті Донецьку. У 2016 році перереєструвалося у Києві й входить до сфери інтересів народного депутата групи «Воля» П.Климця – колишнього «регіонала», відомого як господаря групи «Олімп», що випускала в Донецьку дешеву горілку й нібито причетна до фінансування сепаратистів.

– Але ж не всі приватні компанії реєструвалися в Донецьку? І якщо вони готові сплачувати кошти і громадам, і в обласний бюджет, то у чому тоді проблема?

– Справа в тому, що депутати не бачать конкретних кроків і дій. Одна із фірм немов почала сплачувати кошти, щоправда, до кінця не зрозуміло, куди, адже навіть спецфонд ще не створений. Стверджують, що працюють із місцевими радами. Але знову ж таки за умови: половину платимо відразу, а половину – після отримання дозволу. Обласна ж рада у своїй більшості має інше бачення: давайте підпишемо угоди і визначимося з конкретною сумою. А то виходить, що нафтогазові компанії за ліцензійні площі в один квадратний кілометр мають намір платити 8 тис. грн. А це не лізе ні в які ворота! Серед депутатів обласної ради чимало аграріїв, фермерів, у тому числі і я. І всі ми сплачуємо від 2,5 до 3 тис. грн. за гектар. А в одному квадратному кілометрі – 100 га. Тобто ми, аграрії, сплачуємо 250–300 тис. грн. за 100 га, а вони сплачуватимуть 8 тисяч! Тому безумовно, на думкубагатьох депутатів, ця сума має бути збільшена принаймні в кілька разів.

– І все ж, пане Вікторе, що змусило вас під час останнього пленарного засідання брати кілька разів слово для виступу?

– Перед початком першого голосування (а їх було три) виступали практично всі голови фракцій. Одні били себе в груди й розповідали, що вони завжди твердо відстоювали інтереси громади й ніколи не голосували за надання дозволів, аби домогтися ухвалення закону про рентні платежі. Хоча якщо пригадати, то були випадки, коли «підголосовували» або йшли пити каву, коли таке питання розглядалося. Інші розповідали, які вони герої, коли у свій час перебували при владі йзмушували нафтогазовий комплекс у п’ять разів більше сплачувати коштів на потреби громади. Тому й зараз не будуть голосувати за надання. Але, як виявилося, під час першого голосування чомусь забули свої обіцянки й насправді голосували «за». Я дивуюся: як можна через п’ять хвилин змінювати думку, тим паче, коли висловив її із трибуни?

– До речі, згідно з результатами поіменного голосування не змінювали своєї позиції й чітко голосували саме за надання дозволів три фракції:«Батьківщина», «Опозиційний блок» і «Рідне місто».

– Ці фракції в черговий раз довели, що голосують або за свою вигоду, або за вказівкою згори.

– А ще за результатами поіменного голосування прослідковується, що двом іншим фракціям довелось добре «попотіти», аби під час третього голосування проголосувати за ненадання.

– Так, фракція «УКРОП» і Радикальної партії Олега Ляшка за кілька годин змінили свої погляди. Хоча спочатку голосували із першими трьома, про які ми вже згадали.

– Присутній на засіданні нардеп Сергій Каплін стверджував про підкуп окремих депутатів на користь надання дозволу приватній фірмі.

–Якщо народний депутат так стверджував, то, мабуть, щось знав.

– А які фракції жодного разу не змінили своєї позиції щодо ненадання дозволів?

– Це - фракції «Свободи» і Соціал-демократичної партії.

Розмовляв Олег ЛІСНЯК

На фото:

Віктор Щуров у залі засідань